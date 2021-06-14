ATV'nin sevilen dizisi Kardeşlerim 'de Harika karakterini canlandıran Gözde Türker, sevgilisi Anıl Güler ile evlilik yoluna girdi. Sosyal medyadan yaptığı paylaşımla sevgilisi Anıl Güler'le nişanlandığını duyuran Gözde Türker araştırılıyor. İşte Gözde Türker'in hayatına dair merak edilenler...
GÖZDE TÜRKER KİMDİR?
17 Eylül 1995 senesinde İstanbul da dünyaya gelen Gözde Türker, Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro bölümünü tamamladı. 9 yaşında iken Bursa da tiyatro eğitimi almaya başladı ve tiyatro alanında bazı projelere katıldı. "Hastalık Hastası" isimli tiyatroda Beline karakterine, "Antigone" isimli tiyatroda İsmene karakterine, "Cesaret Ana ve Çocukları" isimli tiyatroda Cesaret Ana karakterine, "Bizden Değilsin" isimli tiyatroda Çocuk karakterine hayat verdi.
Kariyer hayatına 2011 senesinde Star TV de yayınlanan Muhteşem Yüzyıl dizisinde Safiye Sultan rolü ile başladı. Sonrasında 2016 senesinde Kanal D'de yayınlanan Poyraz Karayel dizisinde Melis Sayguner karakterini canlandırdı. 2018 senesinde Star TV de yayınlanan Ülfet karakterine hayat verdi. 2021 senesinde ATV de yayınlanan Kardeşlerim dizisinde Harika karakterini canlandırdı.
GÖZDE TÜRKER SEVGİLİSİ KİM?
Gözde Türker'in sevgilisi Anıl güler diş malzemesi ticareti yapan bir iş insanı.
GÖZDE TÜRKER DİZİLERİ, FİLMLERİ VE TİYATRO OYUNLARI
|Sinema ve Televizyon
|Yıl
|Başlık
|Rolü
|Notlar
|2014
|Muhteşem Yüzyıl
|Safiye Sultan
|Dizi Star TV
|2016
|Poyraz Karayel
|Melis Sayguner
|Dizi Kanal d
|2018
|İstanbullu Gelin
|Ülfet
|Dizi Star TV
|2020
|Kardeşlerim
|Harika Manyaslı
|Dizi Atv
|Tiyatro[
|Yıl
|Başlık
|Rolü
|Notlar
|2019
|Faust?
|2017
|Günün Çorbası
|Tiffany Vandermanden
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