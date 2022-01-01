Kardeşlerim bu akşam yok mu, ne zaman yayınlanacak? Kardeşlerim yeni bölüm ne zaman? ATV yayın akışı!

Kardeşlerim dizisinin yeni bölümü merak konusu oldu. Yurt genelinde sevilen diziler arasında yer alan Kardeşlerim'in yeni bölümü ne zaman, bu akşam yok mu sorusu gündemde yer alıyor. İşte Kardeşlerim ne zaman sorusunun yanıtı...

KARDEŞLERİM NEDEN YOK, YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Kardeşlerim dizisinin yeni bölümü bu akşam 1 Ocak 2022'nin resmi tatil olması nedeniyle 8 Ocak 2022 Cumartesi günü yayınlanacak.

ATV YAYIN AKIŞI

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Örümcek Adam: Evden Uzakta (Yabancı Sinema)

22:40 Çakallarla Dans (Yerli Sinema)

00:35 Çakallarla Dans (Yerli Sinema)