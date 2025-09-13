Habertürk
Habertürk
        Kardeşleri iş makinesi ayırdı

        Kahramanmaraş'ta yolun kardeşine geçen kardeşleri iş makinesi ayırdı

        Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde iş makinesinin çarptığı kardeşlerden biri hayatını kaybetti, diğeri yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.09.2025 - 17:48 Güncelleme: 13.09.2025 - 17:48
        Kardeşleri iş makinesi ayırdı
        Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesi Önsen Caddesi'nde ters yönde seyreden Arif S.'nin kullandığı iş makinesi, yolun karşısına geçmek isteyen 8 yaşındaki Ali K. ile 2.5 yaşındaki kardeşi Hatice K.'ye çarptı.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Hatice K'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralanan Ali K. ise Kahramanmaraş Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        İş makinesi operatörü Arif S. gözaltına alındı.

        #Kahramanmaraş Haberleri
        #trafik kazası
