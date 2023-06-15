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Erzincan'da kardeşi ve yeğeni yaşadığı evinde ölü bulundu

Erzincan'da bir kişi, kardeşi ve yeğeni ile yaşadığı evinde ölü bulundu. Ölümü şüpheli bulunan Mehmet kişinin cansız bedeni, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi için hastane morguna kaldırıldı

Giriş: 15.06.2023 - 18:14 | Güncelleme: ABONE OL
Kardeşi ve yeğeni ile yaşadığı evde ölü bulundu
AA

Erzincan'ın Yunus Emre Mahallesi 1+1 TOKİ konutlarındaki evde kardeşi ve yeğeniyle yaşayan Mehmet A.Ö.'yü (50) uyandırmaya çalışan kardeşi, tepki almaması üzerine durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Eve gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde hareketsiz yatan Mehmet A.Ö'nün hayatını kaybettiğini belirledi.

Ölümü şüpheli bulunan Mehmet A.Ö'nün cansız bedeni, cumhuriyet savcısı ve polisin incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

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