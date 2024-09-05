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        Kardeş kavgası faciayla bitti

        Sinop'un Ayancık ilçesinde ağabeyi tarafından silahla vurulan kişi yaşamını yitirdi. Ağabey polis ekiplerince gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.09.2024 - 12:16 Güncelleme: 05.09.2024 - 12:16
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        Sinop'un Ayancık ilçesine bağlı Yenice köyünde yaşayan Suat Y. ile kardeşi Mehmet Y. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

        Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi sonucu Mehmet Y, ağabeyi Suat Y. tarafından tabancayla vuruldu.

        İhbar üzerine köye giden sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Mehmet Y'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

        Şüpheli Suat Y, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

        Mehmet Y'nin cenazesi incelemenin ardından Ayancık Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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        #Sinop
        #Silahlı kavga
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