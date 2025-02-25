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        Haberler Gündem Güncel Karda yürüyemeyince kulaç attı | Son dakika haberleri

        Karda yürüyemeyince kulaç attı

        Kastamonu'da 1,5 metrelik karda yürüyemeyince kulaç atan kişinin görüntüsü sosyal medyada ilgi gördü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.02.2025 - 00:13 Güncelleme: 25.02.2025 - 00:13
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        Karda yürüyemeyince kulaç attı
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        Kastamonu'da Çatalzeytin ilçesi Güneşler köyünde Erol Koç, bir buçuk metreyi geçen kar kalınlığında yürümeye çalıştı.

        Göğüs seviyesine gelen karda yürümekte zorlanan Koç, bir süre sonra kulaç atmaya başladı. O anları eşi cep telefonuyla görüntüledi.

        Eşinin kaydettiği o anlar sosyal medyada ilgi gördü.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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