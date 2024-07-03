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        Haberler Dünya Karayipler'i vuran Beryl Kasırgası'nın 200 binden fazla kişiyi etkilemesi bekleniyor | Dış Haberler

        Karayipler'i vuran Beryl Kasırgası'nın 200 binden fazla kişiyi etkilemesi bekleniyor

        Atlantik Okyanusu'nda oluşan ve Karayipler'i vuran Beryl Kasırgası nedeniyle 6 kişinin yaşamını yitirdiği duyuruldu. Orta Amerika'nın kuzeydoğu kıyısında bulunan Karayip ülkesi Belize'de de kasırga tehlikesine karşı uyarı yapıldı. Birleşmiş Milletler yetkilileriyse kasırgadan 200 binden fazla kişinin etkilenmesinin beklendiğini açıkladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.07.2024 - 20:26 Güncelleme: 03.07.2024 - 20:30
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        Karayipler'i kasırga vurdu
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        Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Atlantik Okyanusu'nda oluşan ve Karayipler'i vuran Beryl Kasırgası'ndan 200 binden fazla kişinin etkilenmesinin beklendiğini açıkladı.

        IOM, X sosyal medya platformundan konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

        "Beryl Kasırgası'ndan 200 binden fazla kişinin etkilenmesi bekleniyor. Bunların birçoğu da altyapının zarar görmesi nedeniyle yerlerinden edilme riskiyle karşı karşıya." ifadelerinin kullandığı paylaşımda, IOM ve ortaklarının, felaketten etkilenenlerin acil ihtiyaçlarını değerlendirmek üzere sahada bulunduğu kaydedildi.

        Orta Amerika'nın kuzeydoğu kıyısında bulunan Karayip ülkesi Belize'de de kasırga tehlikesine karşı uyarı yapıldı.

        Kasırga şiddetinin gelecek günlerde birçok kez değişiklik göstereceği belirtilmiş, kasırganın Karayipler'in merkezinde ve Jamaika'ya ilerlerken de şiddetini koruyacağı kaydedilmişti.

        Beryl Kasırgası nedeniyle 6 kişinin yaşamını yitirdiği açıklanmıştı.

        *Haberin görselleri AP tarafından servis edilmiştir.

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        #Karayipler
        #Birleşmiş Milletler
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