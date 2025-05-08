Karatepe Aslantaş yazıtları UNESCO Dünya Belleği Uluslararası Kütüğü'nde!

Türkiye'nin ilk açık hava müzesi olan Osmaniye'deki Karatepe Aslantaş Açık Hava Müzesi'ndeki Anadolu ve Fenike dillerinin bir arada kullanıldığı yazıtlar, UNESCO Dünya Belleği Uluslararası Kütüğü'ne kaydedildi.

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Vali Erdinç Yılmaz, Karatepe Aslantaş Açık Hava Müzesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, ortak yürütülen çalışma sonucunda elde edilen başarıdan mutlu olduklarını söyledi.

Müzenin, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesinde yer aldığını anımsatan Vali Yılmaz, "Karatepe Aslantaş Açık Hava Müzesinde yer alan Anadolu Hiyeroglif ve Fenike dillerinin bir arada kullanıldığı yazıtlarla ilgili olarak İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi ve Küresel Stratejik Araştırmalar Derneği tarafından ortak yürütülen çalışmalar sonuçlandı. UNESCO yürütme kurulunun Paris'te gerçekleştirilen oturumunda alınan kararla Karatepe Aslantaş yazıtları, 'Karatepe Yazıtları' adıyla UNESCO Dünya Belleği Kütüğü'ne kaydedildi" ifadelerini kullandı.

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Vali Yılmaz, Karatepe Aslantaş yazıtlarının, UNESCO Dünya Belleği Kütüğü'ne girmesinin önemli bir gelişme olduğuna işaret ederek, şöyle konuştu:

"Osmaniye'miz her anlamda tarihin çok eskilerine giden yerleşim yerlerine ve çok sayıda tarihi esere sahip bir yerdir. Bunun en önemli örneklerinden biri olan Aslantaş Açık Hava Müzemizdeki yazıtların bu listeye girmesinin, buradaki eserlerin korunması anlamında çok kıymetli olduğunu bir kez daha görmüş olduk. Bu değerlerin turizm açısından, kültürel açıdan gelecek nesillere aktarılmasını çok önemsiyoruz ve korunması konusunda hassasiyet gösteriyoruz. Bu yerleri bütün insanımızın görmesi çok önemli ve kıymetli. Onların bu yerleri gördüklerinde çok beğendiklerini de biliyorum. Alınan bu kararın hayırlı olmasını diliyorum." Vali Yılmaz'a, İl Kültür ve Turizm Müdürü Burhan Torun eşlik etti. Küresel Stratejik Araştırmalar Derneği Başkanı Mustafa Çakar ise yaptığı yazılı açıklamada, Karatepe Aslantaş yazıtlarının UNESCO Dünya Belleği Uluslararası Kütüğü'ne kaydedilmesinin Osmaniye ve Türkiye turizmi için önemli bir gelişme olduğunu belirterek, bunun yazıtların tanıtılmasına ve dünya kültürüne kazandırılmasına ciddi katkı sağlayacağını düşündüğünü kaydetti.