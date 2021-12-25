'Karateci marketçi' hırsızları durdurdu!

SHOW Haber'den Uğur Alaattinoğlu'nun haberine göre; İstanbul Pendik'te karateci marketçiyi soymaya çalışan eli bıçaklı hırsızlar neye uğradığını şaşırdı. İşte o kameralara yansıyan o görüntüler:

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