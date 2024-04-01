KARATAY, MERAM VE SELÇUKLU BELEDİYE BAŞKANI BELLİ OLDU!

Türkiye'de yerel seçim süreci sonuçlandı. Konya'nın Karatay, Meram ve Selçuklu ilçelerinde Ak Parti kazandı. Kesin olmayan sonuçlara göre; Karatay'ın Belediye Başkanı 54,55 oy oranıyla Hasan Kılca, Meram'ın Belediye Başkanı 50,42 oy oranıyla Mustafa Kavuş, Selçuklu'nun Belediye Başkanı ise 45,39 oy oranı ile Ahmet Pekyatırmacı oldu.

Konya'da açılan sandık sayısı yüzde yüze ulaştı. YSK'nın birkaç gün içinde açıklaması beklenen kesin sonuçlarla birlikte, üç ismin Belediye Başkanlığı da resmileşmiş olacak.

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