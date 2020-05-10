Suudi Arabistan'da bulunan 170 Türk vatandaşı 3 Mayıs'ta uçakla Malatya'ya getirilerek karantinaya alınmıştı. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, Suudi Arabistan'dan uçakla Malatya'ya getirilen 170 kişi, yerleştirildikleri yurtta 14 gün karantinaya alınırken, karantinadaki anneler unutulmadı.

Ferdi Durdu'nun haberine göre, karantina altında bulunan annelerin 'Anneler Günü' Battalgazi Yurt Müdürlüğü personeli tarafından kutlandı. Annelere, özel günlerinde çiçek takdim edildi.

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