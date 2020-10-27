AA

Bazı işlemler için Karabük Belediyesine gelen biri yabancı uyruklu 2 kişinin, görevliler tarafından yapılan Hayat Eve Sığar (HES) kodu sorgulamasında evde karantinada olması gerektiği tespit edildi.

AA'nın haberine göre sağlık ekipleri tarafından ambulansa bindirilen 2 kişi, Katip Çelebi Öğrenci Yurduna yerleştirildi.

Yurtta karantinaya alınarak 3 bin 150'şer lira ceza uygulanan 2 kişi hakkında adli işlem de başlatıldı.

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