İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde ve Cumhuriyeti’mizin 101. Yılı’nda HUMANİS’in hazırladığı muhteşem Atatürk sergisi 18 Nisan’da Müze Gazhane’de İstanbullu sanatseverlere kapılarını açıyor.

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Nâzım Hikmet’in Kuvâyi Milliye Destanı’nın unutulmayan dizesinden ilham alan ve hazırlanışı tam yedi yıl süren; Proje Direktörlüğü’nü Fahri Özdemir’in yaptığı sergi, “Karanlıkta Akan Bir Yıldız: Mustafa Kemal Atatürk” adını taşıyor.

“Karanlıkta Akan Bir Yıldız: Mustafa Kemal Atatürk” adlı sergide, büyük dahi Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Türkiye’de ilk kez kamuoyu ile paylaşılan 150 adet yayımlanmamış fotoğrafıyla birlikte, Atatürk’ün kullandığı özel eşyaları, kendisinin ve o dönemin önemli kişilerinin yazışmaları, telgraflar, gazeteler, dergiler, dönemsel belgelerle birlikte o döneme ait birçok obje de yer alıyor. Bu objeler arasında Atatürk’ün özel eşyaları, Atatürk’ün bazı kişilere imzaladığı fotoğraflarla birlikte yerli ve yabancı fotoğrafçıların çektiği fotoğraflar, serginin dikkat çekici bölümünü oluşturuyor.

6 Temmuz'a kadar açık kalacak sergi, Çanakkale Savaşları ve sonrasında Avrupa’nın “hasta adamı” diye nitelendirilen Osmanlı İmparatorluğu’nun çöküşü ile birlikte, çok zor koşullarda sürdürülen Kurtuluş Savaşı ve ardından Cumhuriyeti’mizin kuruluşu ve sonrasını görsel bir bütünlükle sanatseverlere sunuyor.