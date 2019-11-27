Karaman'da Yonis E. (61),tartıştığı baldızı Nuran K. (60) tarafından boynundan bıçaklandı.

Olay, dün akşam saatlerinde merkeze bağlı Akçaşehir beldesinde meydana geldi. DHA'nın haberine göre, Yonis E., evinde kalan baldızı Nuran K. ile belirlenemeyen nedenle tartıştı. Nuran K. de eniştesi Yonis E.'ye bıçakla saldırıp, boynundan yaraladı.

Aile fertlerinin ihbarı üzerine adrese jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralanan Yonis E., ambulansla Karaman Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. Nuran K. ise, jandarma tarafından gözaltına alındı.