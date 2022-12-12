Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem 3. Sayfa

Karaman'da bıçaklı kavga: Mesai arkadaşının kulağını kesti

Karaman'da bir fabrikada çalışan iki mesai arkadaşının tartışması bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayda bıçakla ellerinden yaralanan Salih A, sırtından bıçakladığı mesai arkadaşı Hakkı A'nın kulağının bir kısmını kesti

Giriş: 12.12.2022 - 05:53 | Güncelleme: ABONE OL
Karaman'da bıçaklı kavga: Mesai arkadaşının kulağını kesti
DHA

Karaman'da bir makine fabrikasında çalışan Salih A, tartıştığı mesai arkadaşı Hakkı A'nın kulağının bir kısmını kesip, sırtından bıçakla yaraladı. Salih A. da kavgada bıçakla ellerinden yaralandı.

DHA'nın haberine göre; olay, dün akşam saatlerinde Tabduk Emre Mahallesi Yavuz Sultan Selim Bulvarında meydana geldi. Salih A. ile Hakkı A, mesaileri bittikten sonra Yavuz Sultan Selim Bulvarında karşılaştı. İki arkadaş arasında belirlenemeyen nedenle başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Salih A, arkadaşı Hakkı A'nın kulağının bir kısmını kesip, sırtından bıçakla yaraladı. Salih A. da kavgada bıçakla ellerinden yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hakkı A. olay yerindeki bir otomobille, Salih A. ise ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

KESİLEN KULAK DİKİLDİ

Hakkı A.'nın kesilen kulağı acil serviste yapılan müdahaleyle yeniden dikildi. İlk müdahalesi aynı hastanede yapılan Salih A. da güvenlik gerekçesiyle özel bir hastaneye sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Tokat'ta Yazmacılar Hanı'nda korkutan yangın
Tokat'ta Yazmacılar Hanı'nda korkutan yangın
Zonguldak'ta silahlı kavga: 5 yaralı
Zonguldak'ta silahlı kavga: 5 yaralı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'de göbeğimizi kendimiz keseceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'de göbeğimizi kendimiz keseceğiz
Trabzon'da örtü yangını: 50 dönümlük alan küle döndü
Trabzon'da örtü yangını: 50 dönümlük alan küle döndü

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.