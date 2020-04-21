Karakurt HES Barajı su tutmaya başlayınca Sarıkamış-Horasan çevre yolu trafiğe kapandı

Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından yapımına 2014 yılında başlanan Karakurt HES Barajı, yapımının tamamlanmasıyla 8 Şubat'tan itibaren su tutmaya başladı.

Su seviyesinin yükselmesi sebebiyle bugünden itibaren Karakurt köyü ve çevredeki yolların su altında kalacak olmasından dolayı Kars-Erzurum çevre yolunun Sarıkamış-Horasan ilçeleri arasındaki bölümünün de trafiğe kapatılması kararlaştırıldı.

Karayolları 18'inci Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler, Sarıkamış ilçesi çevre yolu bölgesinde gerekli işaret ve levhalama işlemi yaptıktan sonra kara yolunu trafiğe kapattı.

Kars'tan Erzurum yönüne gidecek araçlar, Sarıkamış ilçe merkezinden geçerek eski Erzurum yolundan Horasan ilçesine ulaşıp, ardından Kars-Erzurum çevre yoluna geçebilecek.