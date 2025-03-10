Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam Karahantepe'de tarihi mirası koruyacak proje başlıyor

        Karahantepe ören yerine 'koruma çatısı' projesi

        Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, yürütülen kazı çalışmalarıyla insanlık tarihine ışık tutan Şanlıurfa'daki Karahantepe'de büyük bir adım attıklarını belirtti. Bakan Ersoy, kazı alanını koruma çatısı ile buluşturarak binlerce yıllık izleri geleceğe taşıyacaklarını bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.03.2025 - 10:17 Güncelleme: 10.03.2025 - 10:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        Karahantepe'de tarihi mirası koruyacak proje
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, binlerce yıl öncesinden gelen bir miras olan, insanlık tarihinin sessiz tanıkları ile taşlara kazınmış hikayelerin yer aldığı Karahantepe'de büyük bir projeye imza attıklarını belirtti.

        Ersoy, "Karahantepe'de Geleceğe Miras Projesi ile büyük bir adım atıyoruz. Kazı alanını koruma çatısı ile buluşturuyor, binyılların izlerini geleceğe taşıyoruz. 5 bin metrekarelik alan artık doğal dokusunu bozmadan korunacak. Zarif ve çevreyle uyumlu tasarım, dalgalı formuyla araziye organik bir entegrasyon sunuyor. Doğal havalandırma sağlayan açıklıklar ve kolonları minimize eden strüktürel yapı ile işlevsellik ve estetik bir arada. Karahantepe, insanlığın ortak mirası. Biz, bu mirası gelecek nesillere taşımaya kararlıyız" ifadelerini kullandı.

        REKLAM

        5 BİN METREKARELİK ALAN KORUMA ALTINDA

        Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, önemli buluntulara ev sahipliği yapan ve MÖ 9000'li yıllara tarihlenen Karahantepe'de bugüne kadar insan ve hayvan heykelleriyle süslenmiş birçok kamusal yapı gün yüzüne çıkarıldı.

        Son olarak, geçen yaz aylarında keşfedilen yabani eşek figürü, bölgenin tarihi önemini bir kez daha ortaya koydu. Devam eden kazı çalışmalarının yapıldığı 5 bin metrekarelik alan, bu yeni proje ile tamamen koruma altına alınacak.

        TARİHİ DOKUYA UYUMLU, MODERN KORUMA ÇATISI

        Koruma çatısı, doğal dokuya zarar vermeden alanın korunmasını sağlayacak şekilde tasarlandı. Dalgalı formuyla araziye organik bir uyum sunan proje, aynı zamanda doğal havalandırma sağlayan açıklıklarla iç mekan konforunu artırıyor.

        Kazı alanının özgün yapısını koruyacak şekilde tasarlanan modüler yapı, kolon sayısını en aza indirerek estetik ve işlevselliği bir araya getiriyor.

        Proje, büyüme ve adaptasyon esnekliği sunarak gelecekte yapılacak çalışmalar için genişleme imkanı sağlıyor. Bu projeyle Karahantepe, binlerce yıllık mirasını gelecek nesillere taşımaya bir adım daha yaklaşacak.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Karahantepe
        #koruma çatısı
        #Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Daha 37 yaşındaydı... Ölümle biten maç!
        Daha 37 yaşındaydı... Ölümle biten maç!
        Siyasilere kumpas soruşturmasında FETÖ'cü amir yakalandı
        Siyasilere kumpas soruşturmasında FETÖ'cü amir yakalandı
        Kuzey Koreli hacker grubu, 300 milyon doları nakit paraya çevirdi
        Kuzey Koreli hacker grubu, 300 milyon doları nakit paraya çevirdi
        "Psikolojik baskıyı F.Bahçe'ye bıraktı"
        "Psikolojik baskıyı F.Bahçe'ye bıraktı"
        Hakkari’deki seçim husumeti İstanbul'da silahlı saldırıya dönüştü!
        Hakkari’deki seçim husumeti İstanbul'da silahlı saldırıya dönüştü!
        Yan bakma cinayeti! 20 yaşındaki genç öldürüldü!
        Yan bakma cinayeti! 20 yaşındaki genç öldürüldü!
        Beşiktaş'ta hedef seriyi sürdürmek!
        Beşiktaş'ta hedef seriyi sürdürmek!
        60 yaşındaki adamı öldüren dayak!
        60 yaşındaki adamı öldüren dayak!
        "Hakem beni korkuttu!"
        "Hakem beni korkuttu!"
        Biri bu adamı durdursun! Hatice'nin çığlığı!
        Biri bu adamı durdursun! Hatice'nin çığlığı!
        "Bilanço 'yatırım yap' diyor"
        "Bilanço 'yatırım yap' diyor"
        Otomotiv sektöründe ABD alarmı
        Otomotiv sektöründe ABD alarmı
        G.Saray'ın Pena teklifi ortaya çıktı!
        G.Saray'ın Pena teklifi ortaya çıktı!
        Türkan 12 gün savaştı... Çok büyük acı!
        Türkan 12 gün savaştı... Çok büyük acı!
        Meksika liderinden Trump'ın vergi kararının ardından miting
        Meksika liderinden Trump'ın vergi kararının ardından miting
        ABD ve Rusya, BMGK'yı toplantıya çağırdı
        ABD ve Rusya, BMGK'yı toplantıya çağırdı
        Elon Musk'tan Polonya Dışişleri Bakanı'na: Sessiz ol, küçük adam
        Elon Musk'tan Polonya Dışişleri Bakanı'na: Sessiz ol, küçük adam
        Kabine toplanıyor
        Kabine toplanıyor
        Film gibi... 36.5 milyon dolarlık kokain... Şüpheli kaşkolden belirlendi!
        Film gibi... 36.5 milyon dolarlık kokain... Şüpheli kaşkolden belirlendi!
        Çalışan emekliye vergi muafiyeti yok
        Çalışan emekliye vergi muafiyeti yok
        Habertürk Anasayfa