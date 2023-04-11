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Karagümrük - Fenerbahçe maçında kural hatası var mı? Valencia'nın penaltı pozisyonu - Arao'nun sayılmayan golü - Son dakika FB haberleri

Karagümrük - Fenerbahçe maçındaki hakem kararları

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda karşılaştığı Fatih Karagümrük’ü 2-1 mağlup etti. Karşılaşmaya maçın hakemi Abdülkadir Bitigen'in kararları damga vururken, beIN Trio ekibi tartışmalı pozisyonları yorumladı

Giriş: 11.04.2023 - 10:10 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe'nin VavaCars Fatih Karagümrük'ü deplasmanda 2-1 yendiği maçtaki hakem Abdülkadir Bitigen'in kararlarını beIN Trio ekibi değerlendirdi. İşte yorumlar...

  • GOLÜN İPTALİ DOĞRU MU?

    SORU: "Willian Arao'nun golünün, pozisyon sırasında faul var gerekçesiyle iptal edilmesi doğru mu?"

    Deniz Çoban: El oyuncunun omzunda ama etkili bir durum yok. Zaten siyah formalı oyuncu yükselebiliyor. Sonrasında Karagümrüklü oyuncu, hakeme bakmıyor bile faul için. Yedikleri gole üzülüyor. Golün iptal edilmesi yanlış.

    Seçim Demirel: Yanlış bir karar.

    Bülent Yıldırım: Hakem yanıldı, burada faul yok. Golün iptali yanlış. İnsani bir hata yaptı. En doru karar golü vermek olurdu.

  • SARI KART OLUR MU?

    SORU: "14. dakikada Samet'in Diagne'ye faulünde kart gerekir mi?"

    Seçim Demirel: Sarı kartlık bir durum yok.

    Deniz Çoban: Kart gerekmez.

    Bülent Yıldırım: Bence de kart gerekmez.

  • GOLDE İHLAL VAR MI?

    SORU: "Karagümrük'ün golüncen önce kaleci Batuhan topu yere bırakıp, eline aldı. İhlal var mı?"

    Deniz Çoban: İhlal var, gol iptal edilmeliydi. Bu golü atan takım kazansaydı, diğer takım kural hatası başvurusunda bulunabilirdi.

    Seçim Yıldırım: Gol iptal olmalıydı.

    Bülent Yıldırım: Gol iptali gerekliydi. Maçın skoru, hakemleri kurtardı.

  • EMRE MOR'A FAUL VAR MI?

    SORU: "34. dakikada Emre Mor'a faul var mı?"

    Seçim Demirel: Net faul ama verilmedi.

    Deniz Çoban: Faul.

    Bülent Yıldırım: Faul.

  • FERDİ KADIOĞLU'NUN POZİSYONU

    SORU: "Ferdi Kadıoğlu'nun sarı kartı doğru mu?"

    Bülent Yıldırım: Hakemin beden dili izlerken bizi terse düşürdü. Burada ilk faulü Fenerbahçe lehine gösteriyor. Sonra oyun Karagümrük lehine başladı.

    Deniz Çoban: Bu kararı hakemin verdiğini düşünmüyorum, yardım aldı. Karagümrüklü oyuncu masum değil. Önce Fenerbahçeli oyuncuyu yokluyor. İlk çaldığı faul de doğru. Gösterdiği yön de doğru. Sonradan Ferdi Kadıoğlu'na çıkan sarı kart da doğru. Ama faulü Fenerbahçe lehine vermişken bu süreçte ne değiştide Karagümrük başladı onu anlayamadım. Bu serbest vuruş gol olsa, kulübün bir tanesi 'faulü bana verdi, onlar kullandı gol yedim' diyecek. Niye böyle bir şeye yer verelim?

    Seçim Demirel: Karagümrüklü oyuncu faulü yapıyor. Ferdi'nin hareketine sarı kart çıkarıyor fakat oyuna Karagümrük takımı başladı. Konsantrasyon kaybı mı diyelim ne diyelim bilemiyorum. FIFA hakeminin yapmaması gereken bir hata.

  • YÜZE VURMA VAR MI?

    SORU: "45+1'de İsmail'in Diagne'ye faulü sırasında, Diagne rakibinin yüzüne vurdu mu?"

    Seçim Demirel: Kasıtlı bir şey yok.

    Deniz Çoban: Yüze vurma yok.

    Bülent Yıldırım: O tip bir vurma yok.

  • VALENCIA, PENALTI MI?

    SORU: "Valencia'nın yerde kaldığı pozisyonda penaltı var mı?"

    Deniz Çoban: Biz çok yanlış yapıyoruz, her şeyi VAR üzerinden okuyoruz. Beklenen hakemin karar vermesi. VAR futboldaki hataların önüne geçsin diye gelmiş bir unsur. 'Bu pozisyon faul değil, oyuncu kısıtlanmamış, istese oyuna devam ederdi' ama goldeki faul etkiledi? Aynı maç içinde veriyor hakem bu kararları. Bu maçın VAR hakemi kim olursa olsun, bu pozisyon bu ligin en düşük hakemi olsun. Buna karışılmazsa neye karışılır? Çok açık bir penaltı. Futbolla iştigal eden ve hakemlik yapan birisi bunu atlamamalı.

    Seçim Demirel: Enner Valencia ceza alanı içerisinde ilerlerken orada bir problem yok. Rakibi ayağına vuruyor, çok açık net. Hakem değerlendiremedi diye düşünüyorum. Tartışmaya gerek yok. Fenerbahçeli oyuncu neden yere düşsün, o hareket hareketlerini kısıtladı.

    Bülent Yıldırım: Hakemin perdelendiği ihtimali düşük geliyor bana. Burada gördüğü izlenimi var bende. Kilitleniyor. Şu hareket futbol mu? Penaltı olmalıydı. Açık, net, bariz, tartışmasız ve verilmediği zaman skandal olacağı belli olan bir penaltı pozisyonu. Burada yani onun lehine savunabileceğim hiçbir şey yok. Hakem tarafından, VAR tarafından çaresiz bir penaltı.

  • FAUL VAR MI, YOK MU?

    SORU: "Salih'in Emre Mor' müdahalesinde faul var mı?"

    Deniz Çoban: Faul var ama hakem vermedi.

    Seçim Demirel: Yine ilginç karar, faul var.

    Bülent Yıldırım: Faul var, hatta sarı bile olabilir.

  • FENERBAHÇE'NİN İKİNCİ GOLÜ

    SORU: "Fenerbahçe'nin ikinci golünde bir sorun var mı?"

    Deniz Çoban: Kitaba göre burada herhangi bir ihlal yok. Oyun durmuş. Hakemin o başlama vuruşunu yaptırırken, 'arkadaşlar başlatıyorum, tamam mı?' diye farkındalık yaratıp oyunu başlatması gerekirdi. Oyuncular hazırlıksız yakalandılar ve bu atağın neticesinde korner oldu ve korner de gol oldu. Kitaba göre hata yok.

    Seçim Demirel: Farklı bir yorumum yok.

    Bülent Yıldırım: Ofsayt konusu şüpheli. Bir açıdan baktık ofsayt, diğerinden ofsayt yok. Bu golde kornerden geldiği için kimsenin müdahale etme şansı yok. Karagümrüklü oyuncular hazırlanmadan atılan topta doğrudan gol olsaydı VAR çizgiyi çizerdi.

  • EL VAR MI?

    SORU: "İsmail Yüksek elle oynadı mı?"

    Seçim Demirel: Hayır, elle oynama yok. Ama hakem maçtan koptuğu için el verdi.

    Deniz Çoban: Elle oynamadan söz edemeyiz.

    Bülent Yıldırım: Asla elle oynama diyemeyiz.

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