Karadeniz usulü cabrio artık yolda değil

İstanbul'da uzun yıllar şoförlük yapan Sabri Yavuz, 2005 yılında mühendislik eğitimi almadan, kendi atölyesinde üstü açılabilir iki kişilik bir otomobil üretti.

Polyester gövdeli, Lombardini motorlu aracıyla emekliliğinin ardından memleketi Trabzon'un Yomra ilçesine dönen Yavuz, çevredekilerin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Ancak basına yansıyan haberlerin ardından Yavuz, Yomra İlçe Jandarma Komutanlığı'na çağrıldı.

Yapılan incelemede aracın herhangi bir tescil kaydının bulunmadığı ve kara yolunda seyretmesinin yasal olmadığı belirlendi. Bu kapsamda tutanak tutulurken, aracın trafikte görülmesi durumunda idari para cezası uygulanacağı ve araca el konulacağı bildirildi.

Sabri Yavuz, yaptığı aracın köy yollarında kullanılabilmesi için Trabzon Valisi Aziz Yıldırım ile görüşmek istediğini, yetkililerden de destek beklediğini söyledi.

"BEN ZATEN BU ARACI KARA YOLUNDA SÜRMÜYORUM, UYKULARIM KAÇTI"

Emek vererek yaptığı aracı yakacağını belirten Sabri Yavuz, "Yomra İlçe Jandarma Komutanlığı'ndan aradılar gelmemi istediler. Medyaya düşen bir araban var onun için Valimiz bizi aradı dediler. İfademi aldılar. Vali bey görmüş, kara yoluna çıkmaman gerekiyor yoksa arabanı alırız dediler. Ben zaten bu aracı kara yolunda sürmüyorum. Görsel olarak kara yoluna çıktım. Valimiz herhâlde onu gördü ama bir anda yasak olmaz. Beni böyle kısıtlamaya getirmeye gerek yoktu. Ben buna emek verdim. Bu araç ile Türkiye'yi Formula yarışlarında temsil ettim. Ben asfalta çıkmıyorum. Bu aracı köy yollarında sürüyorum. Fındık bahçelerim var oraya gitmek için bunu kullanıyorum. Arkasına bağladığım römork ile bununla iş yapıyorum.

Ülkenin her tarafında bunun gibi patpat araçları var. Onlar da yola çıkıyor. Onlar da tarımın bir parçası. Beni kısıtlamalarına anlam veremedim. Tutanak tuttular. Vali bey ile görüşmek istiyorum. İçişleri Bakanı ve Cumhurbaşkanımdan yardım bekliyorum. Cumhurbaşkanımız böyle şeyleri seven bir insan. Bunun yasak olduğunu biliyorum. Formula yarışlarına giderken jandarmadan izin alarak gidiyordum. Kendi başıma hareket eden bir insan değilim. 20 kilometre hız yapan bir araç. Eğer bana izin vermezlerse bu aracı yakmayı düşünüyorum. Yasağa saygımız var ama görsel için yola çıktım. Köy yollarını bana yasaklamasınlar zaten o yollarda araç olmuyor. Bu benim hevesimdi bu olaydan sonra artık uyuyamıyorum" ifadelerini kullandı.