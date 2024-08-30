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        Haberler Yemek Yapma Karadeniz'in vazgeçilmez lezzeti sofranıza geliyor! Evde yapabileceğiniz pratik hamsi tava tarifi!

        Karadeniz'in vazgeçilmez lezzeti sofranıza geliyor! Evde yapabileceğiniz pratik hamsi tava tarifi!

        Karadeniz'in eşsiz lezzetlerinden biri olan hamsi tava, sofralarınıza hem pratik hem de lezzet dolu bir alternatif sunuyor. Evinizde kolayca hazırlayabileceğiniz bu tarifle, Karadeniz'in mis kokulu deniz ürünlerini mutfağınıza taşıyın! İşte tarifin detayları!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.08.2024 - 17:14 Güncelleme: 30.08.2024 - 17:14
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        • 1

          Karadeniz'in balıkla özdeşleşen mutfağının en sevilen yemeklerinden hamsi tava, artık evinizde de kolaylıkla yapılabilir. Üstelik, bu tarifle hem sağlıklı hem de nefis bir akşam yemeği hazırlamak mümkün!

        • 2

          HAMSİ TAVA MALZEMELER

          1 kilo hamsi

          Mısır unu

          Tuz

          KIZARTMAK İÇİN;

          Sıvı yağ

        • 3

          HAMSİ TAVA YAPILIŞI

          İlk olarak hamsilerimizin kılçıklarını temizleyip, bol su ile yıkıyoruz. Yıkadığımız hamsilerimizin suyunu iyice süzdürüyoruz ve üzerlerine tuz serpip, harmanlıyoruz.

          Ardından hamsilerimizi mısır unumuza buluyoruz. Pişireceğimiz tavamızı ocağa alıp, sıvı yağımızı ekliyoruz.

        • 4

          Yağımız ısınınca mısır ununa buladığımız hamsilerimizi pişireceğimiz tava içerisine diziyoruz.

          Tavamıza dizdiğimiz balıkları önlü arkalı pişiriyoruz ve servis tabağımıza ters çevirerek alıyoruz. Balık tarifimiz artık servis edilmek için hazırdır. Afiyet olsun.

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