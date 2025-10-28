BIÇAKLI KAVGANIN ARDINDAN GERİLİM ARTTI

Karadağ'ın başkenti Podgoritsa'da 25 Ekim akşamı Türk vatandaşlarının da karıştığı ve 1 kişinin yaralandığı bıçaklı kavganın ardından bölgede Türk vatandaşları aleyhinde protesto ve şiddet eylemleri yaşanmıştı.

Yerel basında çıkan haberlerde Türk vatandaşlarına ait işletmelere saldırı düzenlendiği yazılmıştı.

Polis, bıçaklama olayına karıştığından şüphelenilen iki kişinin (bir Türk vatandaşı ve bir Azerbaycan vatandaşı) yanı sıra yasal ikamet belgelerine sahip olmadıklarından şüphelenilen 45 Türk ve Azerbaycan vatandaşını gözaltına aldığını söyledi.

BAKAN FİDAN KARADAĞLI MEVKİDAŞIYLA GÖRÜŞTÜ

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, dün Karadağ Başbakanı Miloyko Spayiç ve Karadağ Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Ervin İbrahimoviç ile telefonda görüştü.

Bakan Fidan, Türk vatandaşlarının güvenliği ile haklarının korunmasına yönelik gerekli önlemlerin alınması yönündeki beklentiyi dile getirdi. Karadağ tarafı da bu hususta güvence verdi.