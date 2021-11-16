Bu akşam milli takımımızın rakibi olan Karadağ, (Montenegro) vatandaşlarımızın da ilgisini çekti. Balkan şehirlerinden biri olan Karadağ, özellikle doğası ve sahilleri ile dikkat çekiyor. Peki Karadağ nerede? Karadağ'a nasıl gidilir? İşte Karadağ'ın nüfusu ve tarihi...

KARADAĞ NEREDEDİR?

Karadağ Balkan ülkeleri arasında yer alıyor. Karadağ’ın doğusunda Arnavutluk ve Kosova, batısında Hırvatistan ve Bosna-Hersek, güneyinde Adriyatik Denizi, kuzeyinde ise Sırbistan var. Arnavutluk sınırındaki Prokletije Dağlarından olan Zla Kolata ülkenin en yüksek noktası. Hemen karşısında ise İtalya‘nın doğu kıyıları yer alıyor.

KARADAĞ'A NASIL GİDİLİR?

Karadağ ulaşımı için en uygun tercih hava yolu ulaşımı. Karadağ'a ulaşım, ülkenin başkenti olan Podgorica'nın şehir merkezine yaklaşık olarak 11 kilometre uzaklıkta bulunan Podgorica Havaalanı üzerinden gerçekleşiyor. Öte yandan Kotor yakının bulunan Tivat Havaalanı da özellikle yaz aylarında yoğun olarak tercih ediliyor.

İstanbul'dan Karadağ'a direkt olarak aktarmasız ulaşım mümkün iken İstanbul – Pogorica Havaalanı arası ulaşım yaklaşık olarak 1 saat 50 dakika sürüyor.

KARADAĞ HAKKINDA BİLGİLER

Karadağ, Balkanlar'da bir ülkedir. Doğusunda Arnavutluk ve Kosova, kuzeyinde Sırbistan, batısında Hırvatistan, Bosna-Hersek, güneyinde Adriyatik Denizi yer alır. Başkenti, Podgorica'dır (eskiden Titograd). Anayasasında Karadağ "demokratik, refah ve çevreci bir ülke" olarak tanımlanır.

Karadağ, eski Yugoslavya'yı oluşturan altı cumhuriyetten biriydi. Yugoslavya'nın parçalanmasından sonra Karadağ, Sırbistan'ın zorlamasıyla yeni Yugoslavya'ya katılmıştır. Karadağ'ın çabalarıyla 2003 yılında Sırbistan-Karadağ olarak daha esnek bir federasyon çatısı oluşturulmuştur. Karadağ, 21 Mayıs 2006 Pazar günü yapılan referandumda çıkan % 55,5'lik evet oyu ile ise bağımsız olma kararı almıştır. 3 Haziran 2006'da ise Karadağ Parlamentosu, referandumda çıkan sonuca dayanarak Karadağ'ın bağımsızlığını ilân etti.

NATO Dışişleri Bakanları, Rusya'nın itirazlarına karşın eski Yugoslavya'yı oluşturan altı cumhuriyetten biri olan Karadağ'ı 29. üye olarak ittifaka davet etti.

1991 sayımına göre Sırplar, Sırbistan-Karadağ federasyonunun toplam nüfusun %69’unu oluşturmaktaydı. Karadağlılar ise toplam nüfusun %5’ini, Karadağ nüfusunun %62’sini oluşturuyordu. Slav olmayan Arnavut azınlık ülkedeki 2. büyük gruptu ve resmi tahminlere göre toplam nüfusa oranları %17’siydi.

1965’ten sonra Sırbistan ve Karadağ’dan gelişmiş Avrupa ülkelerine ve Kuzey Amerika’ya sürekli göç yaşanmıştır. Eski Yugoslavya’nın dağılmasını ve Hırvatistan ile Bosna-Hersek’teki savaşı takip eden yıllarda göç Sırbistan ve Karadağ’a yönelmiştir. Mülteci sayımı sonucunda 1996 yılı ortalarında 566.200’ü mülteci statüsünde olan 646.000 kişi tespit edilmiştir. 79.700 kişi ise diğer cumhuriyetlerde yaşayan Sırp ve Karadağlılar ya da Yugoslavya’ya mülteci olarak gelip Yugoslav vatandaşlığına geçmiş kişilerdir.