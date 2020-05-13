Karaciğer rahatsızlığı olan kişilerde ilk safhalarda şikayet görülmemektedir. Bu yüzden kişiler hiçbir zaman doktora karaciğer yağlanmasından dolayı gitmez. Doktor kişinin şikayetlerine yönelik test, MR veya biopsi ile bu hastalığı tespit edebilmektedir. Bazı hastalarda ise; şikayetlerin bir kısmı görülebilmektedir. Bu yüzden kişiler 6 ayda bir karaciğer muayenesi olarak ilerde meydana gelerek sağlığı tehdit edecek hastalıkların önüne geçebilirler.

Karaciğer yağlanması; karaciğerde bulunan yağ hücrelerinde normalden fazla yağ toplanması nedeniyle meydana gelmektedir.

Bu rahatsızlık kişinin beslenmesine, kilosuna, alkol ve sigara kullanımına, diyabete, yüksek kolesterole, bypass ameliyatı olmasına ve kortizon içeren ilaçları kullanmasına, açlık ve aşırı kilo kaybı ve Wilson hastalığı vücutta bulunan bazı zehirlere bağlı olarak gelişebilmektedir.

Teşhis konulduktan sonra ise ona uygun bir şekilde tedavi yapılmaya başlanmaktadır. Eğer kilo fazlalığı varsa; kişiden egzersiz yapması, düzenli beslenmesi ve kilo vermesi önerilmektedir. Kişi fazla alkol tüketiyorsa mutlaka alkolü kesmesi önerilmektedir. Karaciğerin yağlanmasının önüne bol bol su içerek, düzenli egzersiz ve spor yaparak, sağlıklı beslenerek geçebiliriz.