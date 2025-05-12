İzmir Karaburun'da denizden 1.5 ton hayalet ağ çıkarıldı
İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında 1.5 ton "hayalet ağ" olarak adlandırılan atık balık ağı çıkarıldı
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İzmir'de, İl Jandarma Komutanlığı Sualtı Arama Kurtarma Timi ekiplerinin katılımıyla Karaburun açıklarında hayalet ağ temizliği çalışması gerçekleştirdi
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İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ekiplerin çalışmasında denizden yaklaşık 1.5 ton terk edilmiş balık ağı çıkarıldı.
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Hayalet ağların yıllarca deniz canlıları için ölümcül tuzaklara dönüşebildiği vurgulanan açıklamada balıkların, deniz kaplumbağalarının ve diğer canlıların bu ağlara takılarak hayatını kaybettiği aktarıldı.
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İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, çalışmanın yalnızca bir temizlik olmadığını aynı zamanda farkındalık oluşturma amacı taşıdığını belirtti.
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Balıkçılara ağlarını denize terk etmemeleri konusunda uyarılarda bulunan Şahin, "Hayalet ağlar hem çevre hem de ekonomi açısından ciddi riskler oluşturuyor. Bu temizlik çalışmalarını tüm kıyılarımızda sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.
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