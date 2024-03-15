Karabük’te kahvehaneye silahlı saldırı: 1 yaralı

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Olay, akşam saatlerinde merkeze bağlı Beşbinevler Cumhuriyet Mahallesi Şahintepesi mevkisinde meydana geldi.

Kimliği belirlenemeyen bir kişi, kahvehanenin önüne gelip tabancayla içeriye ateş açtı. Müşteriler panik ve korku içerisinde kaçışırken, Berat T. sırtını sıyıran kurşunla yaralandı. Saldırıyı gerçekleştiren saldırgan olay yerinde bekleyen otomobile bindi. Vatandaşların durdurmaya çalıştığı şüpheli hızla olay yerinden uzaklaştı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri hafif yaralanan Berat T.'ye ilk müdahaleyi yaptı. Ambulansta kontrolleri yapılan Berat T., durumunun iyi olması sebebiyle hastaneye gitmek istemedi.

Polis ekipleri kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.