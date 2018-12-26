26 ARALIK 2018ÜYE GİRİŞİHESABIM
Demir ve çelik işçileri tarafından 1969 yılında iki amatör takımın birleşmesiyle kurulan, zaman içinde 10 defa Süper Lig, bir defa da Avrupa kupalarında boy gösteren kırmızı-mavili ekip, yaşadığı ekonomik sıkıntılar nedeniyle 2018-2019 sezonu öncesi transferlerine lisans çıkartamadı ve altyapı oyuncularıyla devam etmek zorunda kaldı.
Kardemir Karabükspor, ilk yarıda 2 beraberliği bulunmasına rağmen 3 puan silme cezası nedeniyle -1 puanda kaldı ve bu performans da 2001-2002 sezonundan bu yana lig tarihinde ilk oldu.
Karabük ekibi, 1. Lig'in 2009-2010 sezonunda bitime 3 maç kala şampiyonluğunu ilan edip sezon sonunda 77 puan toplayarak, 2001-2002'den itibaren liglerin 34 hafta üzerinden oynandığı sezonların en yüksek puanına ulaşmıştı.
Liglerde yaptığı son 31 maçta (Süper Lig'de 14, 1. Lig'de 17) galibiyet alamayan Karabükspor, Spor Toto 1. Lig'in tarihinde ilk yarılarda en çok golü (53) kalesinde gören ekip durumunda.
BAŞKAN YÜKSEL: "LİGDE KALMAK HAYAL DEĞİL"
Kardemir Karabükspor Kulübü Başkanı Mehmet Yüksel yaptığı açıklamada, işçi takımının hak etmediği bir durumda bulunduğunu, tarihinin en kötü sezonunu yaşadığını söyledi.
Kulübü ayakta tutmak için yönetimdeki bir iki arkadaşının dışında tek başına mücadele verdiğini anlatan Yüksel, "Karabükspor ülkemizin önemli ve köklü kulüplerinden. Bu kulüp sadece futbolda değil birçok branşta ülkemize önemli isimler kazandırmıştır. Gençlere umut kapısı olmuş, onlara her zaman kucak açarak spor yapmalarını sağlamıştır. Şimdi bu konumu hak etmiyor. Tek başıma mücadele veriyorum ancak daha ne kadar dayanabilirim bilmiyorum." diye konuştu.
Bu sezon ligde henüz galibiyetlerinin bulunmadığına dikkati çeken Yüksel, "Ligin ilk yarısı bitti. İkinci yarı başlamadan önce bir ara transfer dönemi olacak. Bu dönemde transfer tahtasını açarak takıma takviye yapmak zorundayız. Bunun çalışması içindeyiz. Bunu başarabilirsek hedef ligde kalmak, bu bir hayal değil. Bize destek olunursa bunu başarabiliriz." ifadelerini kullandı.
Spor Toto 1. Lig'de 2001-2002 sezonundan bu yana en kötü ilk yarı performansları şöyle:
|Sezon
|Takım
|İlk yarı puanı
|2001-2002
|Aydınspor
|13
|2002-2003
|Şekerspor
|9
|2003-2004
|Mersin İdman Yurdu
|14
|2004-2005
|Adanaspor
|7
|2005-2006
|Dardanelspor
|11
|2006-2007
|Uşakspor
|13
|2007-2008
|İstanbulspor
|10
|2008-2009
|Sakaryaspor
|9
|2009-2010
|Kocaelispor
|12
|2010-2011
|Diyarbakırspor
|9
|2011-2012
|İstanbul Güngörenspor
|6
|2012-2013
|MKE Ankaragücü
|10
|2013-2014
|Kahramanmaraşspor
|11
|2014-2015
|Orduspor
|7
|2015-2016
|Karşıyaka
|13
|2016-2017
|Mersin İdman Yurdu
|10
|2017-2018
|Gaziantepspor
|4
|2018-2019
|Kardemir Karabükspor
|-1
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