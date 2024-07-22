Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Karabükspor amigosu evinde ölü bulundu | Son dakika haberleri

        Karabükspor amigosu evinde ölü bulundu

        Karabük'te bir süredir kendisinden haber alınamayan 41 yaşındaki Kemal Öztürk evinde ölü bulundu. Öztürk'ün, Karabükspor taraftar grubu olan Mavi Ateş'in amigosu olduğu öğrenildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.07.2024 - 01:30 Güncelleme: 22.07.2024 - 01:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        Karabükspor amigosu evinde ölü bulundu
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Karabük'te bir süredir kendisinden haber alınamayan kişi, evinde ölü bulundu.

        Üniversite Mahallesi'nde yalnız yaşayan ve geçmişte Karabükspor taraftar grubu "Mavi Ateş"in amigoluğunu yapan Kemal Öztürk'ten (41) haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        Fotoğraf: İHA
        Fotoğraf: İHA

        İhbar üzerinde olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. AA'nın haberine göre; çilingir yardımıyla daireye giren ekipler, Öztürk'ü yatağında hareketsiz halde buldu.

        Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Öztürk'ün hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından Öztürk'ün cenazesi, otopsi yapılmak üzere Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Karabük
        #Son dakika haberler
        #karabükspor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD Başkanı Joe Biden adaylıktan çekildi
        ABD Başkanı Joe Biden adaylıktan çekildi
        Biden yarıştan çekildi, Trump'tan ilk açıklama
        Biden yarıştan çekildi, Trump'tan ilk açıklama
        Biden yarıştan çekildi, şimdi ne olacak?
        Biden yarıştan çekildi, şimdi ne olacak?
        Başkan Biden ve gafları
        Başkan Biden ve gafları
        İki şehir, iki kadın! 4. kattan düştüler
        İki şehir, iki kadın! 4. kattan düştüler
        Fenerbahçe transferi bitirdi
        Fenerbahçe transferi bitirdi
        TÜRKSAT 6A test yörüngesine yerleşti
        TÜRKSAT 6A test yörüngesine yerleşti
        Karısını ve iki çocuğunu bıçaklayıp kaçtı
        Karısını ve iki çocuğunu bıçaklayıp kaçtı
        Çok ciddi sıcak hava alarmı!
        Çok ciddi sıcak hava alarmı!
        Resmen açıklandı: Artık listemizde yok
        Resmen açıklandı: Artık listemizde yok
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Ukrayna Büyükelçisi Bodnar Habertürk'e konuştu
        Ukrayna Büyükelçisi Bodnar Habertürk'e konuştu
        10 dakika içinde 7 öpüşme
        10 dakika içinde 7 öpüşme
        "Gizli Servis Trump'ın koruma taleplerini reddetti"
        "Gizli Servis Trump'ın koruma taleplerini reddetti"
        4 lezzetimiz listede... En popüler salatalar!
        4 lezzetimiz listede... En popüler salatalar!
        Mavi ekran krizinin ardından...
        Mavi ekran krizinin ardından...
        Dondurma yanlışlıkla mı icat edildi?
        Dondurma yanlışlıkla mı icat edildi?
        Dondurma boğaz ağrısına yol açar mı?
        Dondurma boğaz ağrısına yol açar mı?
        Amrabat'tan flaş karar!
        Amrabat'tan flaş karar!
        Âşıklardan yeni pozlar
        Âşıklardan yeni pozlar
        Habertürk Anasayfa