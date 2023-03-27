Karabük'teki trafik kazalarında biri ağır 3 kişi yaralandı

H.G. idaresindeki otomobil, Karabük-Yenice kara yolu Balıkısık mevkisinde M.K. yönetimindeki otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza mahalline jandarma, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan H.G'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Karabük-Yenice kara yolundaki diğer kazada ise E.Ç'nin kullandığı otomobil, Yeşilköy köyü mevkisinde kontrolden çıkarak yol kenarındaki su kanalına devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan araçtaki yolcu G.Ç. Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.