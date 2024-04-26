Karabük'te uyuşturucu operasyonları: 2 gözaltı
Karabük'te İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 2 şüpheli yakalandı
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Safranbolu ilçesi Toprakcuma köyünde, 1 şüphelinin üzerinde ve aracında yapılan aramada 109 uyuşturucu hap ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri de Bayır Mahallesi'nde M.G'nin evinde gerçekleştirdikleri aramada, 1,82 gram esrar ve hassas terazi buldu.
Şüpheliler hakkında adli işlem yapıldı.
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