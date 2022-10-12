Karabük'te doğalgaz patlaması: 1'i çocuk 4 yaralı

Karabük'te 4 katlı binada doğalgazdan kaynaklandığı değerlendirilen patlama sonucu 1'i çocuk, 4 kişi yaralandı.
Yeşil Mahalle Özgür Sokağı'ndaki Galip Durdu'nun yaşadığı 4 katlı binanın üçüncü katındaki dairede, doğalgaz kaynaklı olduğu öğrenilen patlama meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis, sağlık, AFAD ve doğalgaz şirketi ekipleri sevk edildi.
BÜYÜK ÇAPLI HASAR MEYDANA GELDİ
AA'nın haberine göre; patlamada Galip Durdu ve yan dairedeki Uğur, Emine ve Erva Dinçel (10) yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Binada büyük çaplı hasar meydana geldi.
Öte yandan patlamanın şiddetiyle etraftaki binalarda ve araçlarda da hasar oluştu.
VALİ GÜREL'DEN AÇIKLAMA
Olay yerine gelerek incelemelerde bulunan Vali Fuat Gürel, gazetecilere, saat 01.15'te bir binada patlamanın meydana geldiğini söyledi.
İlk belirlemelere göre patlamanın mutfaktaki doğal gazdan kaynaklandığının tahmin edildiğini belirten Gürel, "Arkadaşlar olayı araştırıyorlar. İlk belirlemelere göre 4 kişi hafif şekilde yaralanmış. Etraftaki binalarda ufak tefek hasarlar var. İlk etapta 5-6 araçta da hasar olduğu tespit edildi. Olay araştırılacak. Şu an itibarıyla doğalgazdan olduğu tahmin ediliyor. Geçmiş olsun. Allah beterinden korusun. Böyle bir patlama çok daha vahim olaylara sebebiyet verebilirdi. Şükürler olsun ki şu anda sadece 4 vatandaşımızda hafif yarayla atlatmış durumdayız." dedi.
Yaralılardan Uğur Dinçel de gece patlama sesiyle uyandıklarını anlattı. Kızının molozların içinde kaldığını ifade eden Dinçel, "Patlayan dairenin yan tarafında oturuyorum. Her taraf dumandı. İlk kızımı kurtardım. Kızımı enkazın altından çıkardım. Eşim ve ben patlamayı ufak sıyrıklarla atlattık. Kızımın ayağında ve yüzünde yaralanma var." diye konuştu.
*Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir.
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