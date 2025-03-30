Karabük'te balkondan düşen çocuk ağır yaralandı
Karabük'te apartmanın 4. katında oturan 15 yaşındaki E.E., evin balkonundan zemine düştü. Ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan kızın durumunun ağır olduğu öğrenildi
Giriş: 30.03.2025 - 00:58 Güncelleme: 30.03.2025 - 00:58
Kartaltepe Mahallesi'ndeki bir apartmanın 4. katında oturan E.E. (15), evin balkonundan zemine düştü.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık görevlileri ve polis ekibi sevk edildi.
Ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan kızın durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Bölgede olay yeri inceleme ekipleri çalışma yaptı.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.
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