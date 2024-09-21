Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Karabük merkezli 3 ilde dolandırıcılık operasyonu: 5 tutuklama - Güncel haberler

        Karabük merkezli 3 ilde dolandırıcılık operasyonu: 5 tutuklama

        Karabük merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda, borsada yatırım yaparak yüksek kazanç vaadiyle 1 milyon dolar değerinde dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı, 1'i ise adli kontrolle serbest kaldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.09.2024 - 00:08 Güncelleme: 21.09.2024 - 00:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        3 ilde dolandırıcılık operasyonu: 5 tutuklama
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Karabük İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, borsada yatırım yaparak yüksek kazanç vaadiyle dolandırıcılık yapan suç örgütü üyelerinin tespiti için çalışma başlattı.

        10 aylık süren teknik takip sonucu 12 şüpheli tespit edildi. Şüphelilerin yatırım danışmanlığı adı altında para talep ederek 29 ilde 41 kişiyi yaklaşık 1 milyon dolar dolandırdıkları belirlendi. Elde edilen yasa dışı gelirin bir kısmının paravan şirketlere, bir kısmının kripto varlık cüzdanlarına ve bir kısmının da K.K.T.C.'de kurulan şirketlere aktarıldığı belirlendi.

        Şüphelilerin bu yöntemle elde ettikleri kara parayı aklamaya çalıştıkları öğrenildi. Ekipler, adresini tespit ettiği 6 şüpheliyi Karabük, İstanbul ve Kırşehir'de yakaladı. Karabük'e getirilen 6 şüpheli, emniyetteki sorguları sonrası adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 5'i 'Bilişim sistemleri kullanılması suretiyle nitelikli dolandırıcılık' suçlamasıyla mahkeme tarafından tutuklanırken, 1'i adli kontrolle serbest kaldı.

        Hakkında yakalama kararı bulunan diğer 6 şüpheliden 2'sinin başka suçtan cezaevinde, 4'ünün ise yurtdışında firari olduğu öğrenildi.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #HABER
        #Karabük
        #karabük haber
        #yerel haber
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Hizbullah ve İsrail'den karşılıklı saldırılar!
        Hizbullah ve İsrail'den karşılıklı saldırılar!
        Bayraktar'dan Habertürk'e açıklamalar
        Bayraktar'dan Habertürk'e açıklamalar
        Bahar Candan tahliye edildi!
        Bahar Candan tahliye edildi!
        Derbi öncesi Icardi müjdesi!
        Derbi öncesi Icardi müjdesi!
        Narin'in amcası ile işçi arasındaki telefon konuşması dosyada
        Narin'in amcası ile işçi arasındaki telefon konuşması dosyada
        Rıdvan Dilmen HT Spor'da!
        Rıdvan Dilmen HT Spor'da!
        Defnettiği ablasının yaşadığını öğrendi!
        Defnettiği ablasının yaşadığını öğrendi!
        Hibrit araç ithalatında yeni düzenleme
        Hibrit araç ithalatında yeni düzenleme
        Kayalıpınar'da kraliyet ailesi üyelerinin mühürleri bulundu
        Kayalıpınar'da kraliyet ailesi üyelerinin mühürleri bulundu
        İlk vukuatının görüntüleri ortaya çıktı
        İlk vukuatının görüntüleri ortaya çıktı
        'Vehbi Koç Vakfı 16 yıllık çalışmanın eseri'
        'Vehbi Koç Vakfı 16 yıllık çalışmanın eseri'
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gardımızı indirmeyeceğiz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gardımızı indirmeyeceğiz
        İşte baş ağrısının 5 farklı türü ve nedenleri!
        İşte baş ağrısının 5 farklı türü ve nedenleri!
        Dünyaca ünlü yıldız, Bodrum'a geldi
        Dünyaca ünlü yıldız, Bodrum'a geldi
        2,5 yıl sonra solladı
        2,5 yıl sonra solladı
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Derbi öncesi son gelişmeler
        Derbi öncesi son gelişmeler
        Şiddet ve cinsel istismar! Çoğu vakanın kaynağı onlar
        Şiddet ve cinsel istismar! Çoğu vakanın kaynağı onlar
        Bir özelliği ile Guinness Dünya Rekoru kırmayı başarmış efsane filmler
        Bir özelliği ile Guinness Dünya Rekoru kırmayı başarmış efsane filmler
        "Yaptığımdan utanmıyorum"
        "Yaptığımdan utanmıyorum"
        Habertürk Anasayfa