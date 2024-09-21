Karabük merkezli 3 ilde dolandırıcılık operasyonu: 5 tutuklama

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Karabük İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, borsada yatırım yaparak yüksek kazanç vaadiyle dolandırıcılık yapan suç örgütü üyelerinin tespiti için çalışma başlattı.

10 aylık süren teknik takip sonucu 12 şüpheli tespit edildi. Şüphelilerin yatırım danışmanlığı adı altında para talep ederek 29 ilde 41 kişiyi yaklaşık 1 milyon dolar dolandırdıkları belirlendi. Elde edilen yasa dışı gelirin bir kısmının paravan şirketlere, bir kısmının kripto varlık cüzdanlarına ve bir kısmının da K.K.T.C.'de kurulan şirketlere aktarıldığı belirlendi.

Şüphelilerin bu yöntemle elde ettikleri kara parayı aklamaya çalıştıkları öğrenildi. Ekipler, adresini tespit ettiği 6 şüpheliyi Karabük, İstanbul ve Kırşehir'de yakaladı. Karabük'e getirilen 6 şüpheli, emniyetteki sorguları sonrası adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 5'i 'Bilişim sistemleri kullanılması suretiyle nitelikli dolandırıcılık' suçlamasıyla mahkeme tarafından tutuklanırken, 1'i adli kontrolle serbest kaldı. Hakkında yakalama kararı bulunan diğer 6 şüpheliden 2'sinin başka suçtan cezaevinde, 4'ünün ise yurtdışında firari olduğu öğrenildi.

Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.