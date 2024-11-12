Kara yolunu fareler istila etti
Hatay'ın İskenderun ilçesinde TIR ve kamyonlardan dökülen tahıllar nedeniyle E-5'i fareler istila etti. Kara yolunu kaplayan fareleri görenler büyük şaşkınlık yaşadı. Osmaniye'den İskenderun'a giden bir sürücü, "Bildiğimiz farelerden değildi. Adeta kedi yavrusu kadar kocaman olmuşlardı." dedi.
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İskenderun'a bağlı Sarıseki Mahallesi'nde E-5 kara yolu üzerinde tahıl yüklü TIR ve kamyonlardan yola dökülen tahıllar farelere yem oldu.
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Sayıları binleri bulan fareler adeta bölgeyi istila etti.
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Yol kenarındaki fare istilasını gören Sultan Doğan, bu durum karşısında şaşkınlığını gizleyemediğini dile getirdi.
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İlk kez bu kadar fareyi bir arada gördüğünü dile getiren 53 yaşındaki Sultan Doğan, "Osmaniye'den İskenderun'a gidiyordum, yol kenarında fareleri gördüm. Sayıları oldukça fazlaydı" dedi.
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Farelerin sayılarının oldukça fazla olduğunu söyleyen Doğan, "Sanırım oradaki yiyeceklerden dolayı yuvaları da orada. O civarda tahıllar yola dökülüyor kurutmalık olarak, fareler de bundan faydalanıyor." dedi.
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Farelerin oldukça büyük olduğunu belirten Doğan, "Adeta kedi yavrusu kadar kocaman olmuşlardı. Aslında ben farelerden çok korkmuyorum ama buna biraz tiksindim, insan ister istemez kemirgen olduğu için saldırma riski de var elbette ki korkuyoruz bu yüzden. Fareleri teker teker saymadım ama sayıları 50'nin üzerinde gibiydi, o kadar çoktu" ifadelerini kullandı.
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