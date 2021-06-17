Kara kedi ile ak buzağının dostluğu yürekleri ısıttı

Karacabey’de faaliyet gösteren bir çiftlikte siyah bir yavru kedi ile beyaz buzağının arkadaşlığı görenleri hayrete düşürüyor.
İHA'nın haberine göre birbirlerinden hiç ayrılmayan iki sevimli yavru, gece ve gündüz hep yan yana dolaşıyor, birlikte uyuyorlar.
Onları gören bakıcıları bu durumu ilk şaşkınlıkla karşıladı.
Çiftlik sahiplerinden Semih Aguş, “Buzağıya annesi bakamadığı için bizler de besleyip büyütüyorduk. O sırada büyükbaş hayvanların olduğu bir bölüme bir kedi yavru yapmış. Biz hiç rahatsız etmiyorduk, ama maalesef yavrular ayaklanıp ortalıkta gezinmeye başlayınca hayvanların arasında ezilmişler. Bu kedi tek kalınca ona da süt alıp vermeye başladık. Buzağıyı beslerken onu da aynı anda besliyoruz. Kendisi bizden kaçıyor, sadece buzağıdan korkmuyor” dedi.
SOSYAL MEDYADA BÜYÜK BEĞENİ TOPLADI
Hikayeyi doğa fotoğrafçısı Alper Tüydeş sosyal medyada paylaşınca, yavru kedi ile buzağının arkadaşlığı sosyal medyada büyük beğeni topladı. İnsanlar bu iki yavrunun buluşmasını zıt renklerin en güzel hali olarak yorumladı. Öyle ki buzağının bembeyaz tüyleri ve pembe burnunun yanında kedinin kapkara tüyleri ve mavi gözleri dikkat çekiyor.
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