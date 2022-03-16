Kar yağışında sığındığı karakol yeni yuvası oldu

İstanbul'da 10 Mart'ta başlayan kar yağışı sırasında sokakta kalan bir köpek, Sadabat Polis Merkezi Amirliği'ne sığındı.

Köpeğin bahçe kapısından girdiğini gören polis memurları, amirlik binasına aldıkları golden retriever cinsi köpeğe yiyecek verip ısınmasını sağladı.

Polis memurları Tarçın adını verdikleri köpeğin ayağında kesik olduğunu fark edince, onu veterinere götürerek tedavi ettirdi.

Amirliğin tüm personelinin yakından ilgilendiği Tarçın, benimsediği karakolun koridorlarında gönlünce gezip dolaşıyor. Tarçın, amirliğe gelen ziyaretçilerin de ilgisini çekiyor.

Bahçede Tarçın için kulübe yaptıran ve bakımlarını aksatmayan polis memurları, sevimli misafirlerini elleriyle besliyor.

Tarçın'ın sahipli olduğu ve oynarken kaybolduğu düşünülüyor.