Kar yağışı devam edecek mi? Hafta sonu hava nasıl olacak? 21-22 Şubat İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu taminleri
Hafta sonunun gelişiyle birlikte Türkiye genelindeki hava olayları gündemi meşgul etmeye başladı. Hafta sonu için plan yapmayı düşünenler, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan hava durumu raporunu incelemeye başladı. Peki, "Kar yağışı devam edecek mi? Hafta sonu hava nasıl olacak?" İşte MGM ile 21-22 Şubat 2025 İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu tahminleri...
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Şubat ayında son haftaya girilirken yurt genelinde soğuk hava dalgasıyla birlikte kar yağışı birçok kentte etkili oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, hava sıcaklığının, Ülke genelinde mevsim normallerinin altında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Peki, "Kar yağışı devam edecek mi? Hafta sonu hava nasıl olacak?" İşte detaylar...
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HAFTA SONU HAVA NASIL OLACAK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Kırklareli kıyıları, Tekirdağ’ın doğusu, Antalya'nın batı kıyı ilçeleri, Balıkesir, Kütahya, Afyonkarahisar, Batman ve Siirt çevrelerinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Kırklareli kıyılarında yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Kuzey, iç ve doğu kesimlerde kuvvetli olmak üzere Ülkemiz genelinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
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"KAR DAHA FAZLA TUTACAK"
AA'da yer alan habere göre "Kar yağışı İstanbul'da aralıklarla devam edecek, yarın da benzer şekilde sürecek" diyen Tek, "Sıcaklıkların düşük olması nedeniyle kar, önceki günlere kıyasla daha fazla tutunacak ve hemen erimeyecek" ifadelerini kullandı.
PAZAR GÜNÜ ETKİSİ AZALACAK
Pazar günü kar yağışının etkisini azaltacağını belirten Tek, "Pazartesi günü ise soğuk havayla birlikte kar yağışı kesilecek" dedi.
"ANADOLU YAKASINDA GÖRÜLECEK"
Hava sıcaklığının sıfır dereceye yakın seyrettiğini, yüksek kesimlerde ise eksi değerlere düştüğünü aktaran Tek, pazar günü Anadolu Yakası'nda kar yağışının görülebileceğini ancak çok etkili olmayacağını kaydetti.
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"BUZLANMAYA KARŞI DİKKAT" UYARISI
Tek, sahile yakın bölgelerde kar kalınlığının 5 ila 10 santimetre arasında değiştiğini, şehirlerarası yollarda gizli buzlanma riski olduğuna dikkati çekerek, sürücülere dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu.
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PAZARTESİDEN İTİBAREN SICAKLIK ARTIYOR
Son yılların en soğuk şubat aylarından birinin yaşandığına işaret eden Tek, hafta başından itibaren yükselmesi beklenen sıcaklıkların, mevsim normallerine yaklaşacağını sözlerine ekledi.
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İSTANBUL -2°C, 3°C
Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
İZMİR 0°C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu
ANKARA -8°C, -1°C
Çok bulutlu, bugün öğle saatlerinde hafif kar yağışlı