Kapora sözcüğü nasıl yazılır? Kelimenin doğru yazımı kapora mı, kaporo mu? Pek çok kişi imla kuralları arasında bu soruyu araştırıyor. İşte yanıtı...

TDK NE DİYOR?

Türk Dil Kurumu (TDK) sitesinde bulunan sözlükten arama yapıldığında kelimenin, kapora şeklinde yazıldığı ortaya çıkıyor.

Bazı örneklerde görülen "kaporo" gibi yazımlar ise imla hatasıdır.

Türk Dil Kurumu'na göre kelimenin doğru yazımı "kapora"dır.

KAPORA NE DEMEK?

TDK sözlüğüne göre dilimizdeki karşılığıa "Güvenmelik" olan kapora, hizmet veya bir malı almak için gereken toplam maddi bedel tutarının ödemesi öncesinde alıcının satıcıya, o hizmet veya malı alacağına dair verdiği bir miktar ücrettir.