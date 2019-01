Kapımdaki Casus filmi oyuncuları kimler? Kapımdaki Casus filmi konusu ve karakterleri nelerdir? Soruları şu an en sık aranılan kelimelerden biri oldu. Dizilerin yayınlanmadığı ikinci haftada kanallar yeni bölümlerin yerine yerli ve yabancı filmleri izleyici ile buluşturmaya devam ediyor. Bu akşam Show TV ekranlarında başrollerini Jackie Chan, Amber Valetta'nın yer aldığı Kapımdaki Casus filmi olacak.

KAPIMDAKİ CASUS FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

2010 Gerilim/Aksiyon filmi olan Kapımdaki Casus filminde yönetmen kolduğunda Brian Levant oturuyor.

Jackie Chan - Bob Ho: CIA ajanı ve Gillian'ın sevgilisi.

Amber Valletta - Gillian: Bob'ın sevgilisi.

Madeline Carroll - Farren: Gillian'ın 13 yaşındaki üvey kızı.

Will Shadley - Ian: Gillian'ın 10 yaşındaki oğlu.

Alina Foley - Nora: Gillian'ın 4 yaşındaki kızı.

Magnús Scheving - Anton Poldark: Rus bir terörist.

Billy Ray Cyrus - Colton James: Bob'ın ortağı.

George Lopez - Glaze: Bob'ın patronu

Lucas Till - Larry: Poldark için çalışan bir genç.

Katherine Boecher - Tatiana Creel: Poldark'ın sevgilisi.

Jeff Chase - Rus gangster.

KAPIMDAKİ CASUS FİLMİ KONUSU NEDİR?

Kapımdaki Casus (İngilizce: The Spy Next Door) Brian Levant'ın yönettiği 2010 yapımı casus, komedi, aile filmidir. Filmin oyuncu kadrosunda Jackie Chan, Amber Valletta, Madeline Carroll, Will Shadley, Alina Foley, Magnús Scheving, Billy Ray Cyrus ve George Lopez yer almaktadır. Filmin çekimleri Ekim 2008'de New Mexico'daki Rio Rancho kentinde başlayıp Aralık 2008'de sona ermiştir. Film Amerika Birleşik Devletleri'nde 15 Ocak 2010 tarihinde gösterime girdi. Film DVD ve Blu-ray olarak 18 Mayıs 2010'da çıktı. Film Jackie Chan'in kliplerine göndermeler yapmakta hatta Chan'in gerçek hayattaki çocukluğuna kaynaklık etmektedir.

Bob Ho, CIA gizli ajanı olarak çalışmaktadır. 3 çocuklu dul bir kadın olan Gillian ile tanıştıktan sonra emekli olup normal bir hayat sürmeye karar verir. Gillian'ın çocukları Bob'dan hoşlanmamaktadır. Gillian'ın babası rahatsızlık geçirir ve hastaneye kaldırılır. Gillian çocuklarını bırakıp hastaneye gitmek zorunda kalır. Çocuklara göz kulak olması için Bob'ı görevlendirir. Bob yemek yapmak ve diğer ev işlerinde beceriksizdir. Bir de çocukların Bob'a yaptığı eşek şakaları ve diğer küçük düşürücü hareketleri karşısında dayanamaz ve yardım için arkadaşı Colton'dan gizli casus aletlerini eve getirmesini ister. Gizli casus eşyalarını eve yerleştiren Bob, çocukların yaramazlıklarıyla bu şekilde baş eder. Bütün bunlar olurken Bob'ın zamanında hapse gönderdiği Anton Poldark hapisten kaçar ve Bob'ın casus arkadaşı Colton'ın Bob'ın bilgisayarına gönderdiği gizli bir dosyanın peşine düşer.

KAPIMDAKİ CASUS FİLMİ YORUMLARI NASIL?

Kapımdaki Casus adlı yabancı filmi vizyondayken izleme fırsatı bulan sinemaseverler sosyal medya hesaplarından film ile ilgili eleştirilerini kaleme aldı. İşte o yorumlardan bazıları...

Ben izlerken çok güldüm çok eğlendim. Komedi, aksiyon, sevgi... her şey var içinde..

Bir çocuk filmi sayılmaz ama 8 yaştan itibaren uygun gibi görünüyor. Film ise eğlenceliydi. Gerçi filmden fazla bir şey ummayın. 3.5/5

harika bir film olmasada gayet eğlencelik bir filmdi.jackie chan başrolde ya komedisi yeter

Bir, Jackie Chan filminden sıkılacağımı, hiç düşünmezdim... Vin Diesel lı; 'Komando Dadı' çok daha eğlenceli ve yoğun akıcıydı.