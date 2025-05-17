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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kapıkule'de uyuşturucu ele geçirildi | Son dakika haberleri

        Kapıkule'de sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi

        Edirne'deki Kapıkule Sınır Kapısı'nda bir otobüste 77 kilo 36 gram sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.05.2025 - 11:04 Güncelleme: 17.05.2025 - 11:04
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        Kapıkule'de uyuşturucu ele geçirildi
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        Türkiye'ye giriş yapmak üzere Kapıkule Sınır Kapısı'nda gümrük sahasına gelen otobüs, gümrük muhafaza ekiplerince şüpheli görülerek X-ray taramasına sevk edildi.

        Taramada otobüsün havalandırma boşluğunda yoğunluk tespit edilmesi üzerine narkotik dedektör köpeği "Neptün" ile arama yapıldı.

        Aramada şeffaf poşetler içinde 27 paket halinde 77 kilo 36 gram sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.

        Gözaltına alınan otobüs şoförü işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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        #Kapıkule Sınır Kapısı
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