Kapıcı ünlü isimleri dolandırdı, kayıplara karıştı

SHOW Haber'den Hazan Çeliksoy'un haberine göre; ünlü isimlerin yaşadığı bir apartmanda görev yapan kapıcı ihtiyacım var diyerek para topladı, ailesini geride bırakarak ortadan kayboldu.

"Günün manşetlerini ve en çok okunan haberlerini her sabah e-postanızdan takip etmek için Habertürk bültene üye olun."