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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Kapasite kullanımı kasımda yükseldi - İş-Yaşam Haberleri

        Kapasite kullanımı kasımda yükseldi

        İmalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), kasımda geçen aya göre 0,4 puan artarak yüzde 75,6 seviyesinde gerçekleşti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.11.2024 - 10:45 Güncelleme: 25.11.2024 - 10:45
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        Kapasite kullanımı kasımda yükseldi
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        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından (TCMB) yapılan açıklamaya göre, imalat sanayisinde faaliyet gösteren 1755 iş yeri tarafından kasım ayı İktisadi Yönelim Anketi'ne verilen yanıtlar toplulaştırılarak değerlendirildi.

        Anket sonuçlarına göre, imalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı, kasımda geçen aya oranla 0,4 artarak yüzde 75,6 oldu.

        Mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı da (KKO-MA) geçen aya göre 1,2 puan yükselerek yüzde 76,1'e yükseldi.

        Aylar itibarıyla kapasite kullanım oranı (yüzde) şöyle:

        Aylar 2023 2024
        Ocak 75,3 76,2
        Şubat 75,2 76,4
        Mart 73,5 76,2
        Nisan 75,4 76,7
        Mayıs 76,0 76,3
        Haziran 76,8 76,3
        Temmuz 77,1 75,9
        Ağustos 76,1 75,4
        Eylül 77,3 74,9
        Ekim 77,4 74,9
        Kasım 78,0 75,6
        Aralık 77,5
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