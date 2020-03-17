Kapalıçarşı yönetiminden alınan bilgiye göre, sabah saatlerinde Sağlık Bakanlığı’ndan gelen ekipler Kapalıçarşı esnafını tek tek dolaştı. Burun akıntısı, öksürük, ateş gibi belirtiler gösteren esnaftan örnekler alındı.

Yaklaşık 15 bin çalışanın bulunduğu Kapalıçarşı’da yaklaşık 200 kişiden örnek alındı.