Kanye West'in porno sitesi açma girişimi yöneticisini istifaya itti

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Ünlü rapçi Kanye West, markasının yetişkinlere yönelik eğlence sitesi açmak için görüşmeler yaptığını söyleyerek porno sektörüne giriş yapacağını duyurmuştu. Şirketinin uzun süreli yöneticisi, bu girişimden dolayı istifasını duyurdu.

Neredeyse iki yıldır şirketin her konuda en kilit kişisi olan Milo Yiannopoulos, Kanye West ile yollarını ayırdığını doğrularken; "Gelecekte kendilerine başarılar diliyorum. Yeni ekibi hakkında bazı endişelerim var. Umarım dikkatli ilerler" dedi.

Milo Yiannopoulos; istifa mektubunda, ahlaki ve dini sebeplerden dolayı pornografik materyal üretme / dağıtma işine karışamayacağını belirtti.

Milo Yiannopoulos yine de kapıyı tamamen kapatmadı. Kanye West, porno sektörü girişiminden vazgeçerse tekrar hizmet etmekten onur duyacağını belirtti.