Kanye West, Bianca Censori ile ayrılık haberlerini şarkısıyla doğruladı

Rap şarkıcısı Kanye West, eşi Bianca Censori'nin onu terk ettiği yönündeki söylentileri doğruladı.Çift, geçtiğimiz birkaç ay içinde birçok kez ayrılık söylentileriyle karşı karşıya kalmıştı. Şimdi ise West'in bu haberi şarkısıyls doğruladığı görüldü. Kanye West, yeni albümü 'WW3'teki 'Bianca' şarkısında, eşi Bianca Censori'den bahsetti. West, şarkısında, "Bebeğim kaçtı / Ama önce beni hastaneye yatırmaya çalıştı / Hasta olmadığım için hastaneye gitmiyorum, sadece anlamıyorum" sözlerini sarf etti.

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Şarkının devamında; "Panik atak geçiriyor ve tweet atma şeklimden hoşlanmıyor / Bianca dönene kadar bütün gece ayaktayım, uyumayacağım / Gerçekten nerede olduğunu bilmiyorum" sözleri dikkat çekti.

Kanye West ile Bianca Censori, ünlüler dünyasının son dönemdeki en sansasyonel ve en çok tepki çeken çiftlerinden biri olarak öne çıktı.

Bianca Censori'nin Grammy kırmızı halısındaki çıplak gösterisinin ardından, Kanye West gamalı haç amblemli tişört üretmesi ve sosyal medyadaki Yahudi nefreti içeren söylemleriyle gündeme geldi. Sansasyonel çift, daha sonra boşanma haberleriyle manşetlere çıktı.

Çiftin sözcüsü Milo Yiannopoulos, şubat ayında boşanma haberlerini yalanlamış; "Ye ve Bianca Los Angeles'ta, birlikte Sevgililer Günü'nü kutluyor. Özel hayatlarıyla ilgili haberler doğrudan kendilerinden gelir, kaynağı belli olmayan basın dedikodularından değil. Bu, Ye ve Bianca'nın ayrıldığına dair basının yalan haber çıkarması beşinci mi, altıncı mı oldu? Ben sayamadım" ifadesini kullanmıştı.TMZ, şubat ayında ikilinin boşanma avukatlarını tuttuğunu yazmıştı. Dört çocuğunun annesi Kim Kardashian'dan 2021'de ayrılan West, Aralık 2022'de Censori ile birlikteliğe başladı. Çiftin 2023'ün başında evlendiği biliniyor.