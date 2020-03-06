Kantaron yağının faydaları nelerdir?

06 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Kantaron yağı, zeytinyağı ve kantaron bitkisinin birleşmesi ile ortaya çıkıyor. Geçmişte Roma ve Eski Yunan medeniyetleri büyülerden korunmak için kantaron bitkisini kullandıkları biliniyor. Kadınların cildini sıkılaştırmak için kullandıkları bitkisel yağlardan birisi olan kantaron yağı hücreleri hızlı bir şekilde yenilediği için en çok tercih edilenler arasında yer alıyor.
Kantaron yağı herkesin kullanması için uygun değildir. Bazı kişilerde alerjiye neden olabilmektedir. Kantaron yağını kullanmadan önce birkaç damla bileğinize damlatıp sürün. Eğer kaşıntı kızarıklık gibi cilt sorunları meydana gelirse kullanmamanız gerekir. İşte kantaron yağı hakkına merak edilenler...
KANTARON YAĞI FAYDALARI
- Cildi yeniler.
- Sakinleştirme etkisi vardır.
- Yanıkları hızlı iyileştirir
- Hafıza için faydalıdır.
- Yaraları iyileştirir.
- Romatizma ağrılarını dindirir.
- Ülser ve mide sorunlarına iyi gelir.
- Varis tedavisinde kullanılır.
- Kırışıklıkları engellemede büyük rol oynar.
- İltihaplanmayı önler.
- Kan dolaşımını arttırır.
- Adet sancılarına iyi gelir.
- Menopoz sıkıntılarını hafifletmek için kullanılır.
KANTARON YAĞI ZARARLARI
- Kantaron çayı günde 1 ya da 2 fincandan fazla tüketirseniz sindirim sisteminiz bozulur.
- Hamileyseniz doktorunuza sormadan kullanmanız önerilmez.
SARI KANTARON MENOPOZ DÖNEMİ İÇİN FAYDALARI
Menopoz kadının artık adet olamayacağı anlamına gelir. Her kadının sorunu olan menopoz yaklaşık olarak 47-50 yaş arası olduğu gösteriliyor. Bu dönemde kadınlarda terleme ve sıcak basma gibi durumlar meydana geliyor. Aynı zamanda sürekli duygu değişikliği ve çabuk sinirlenmede görülüyor.
Kadınların bu sıkıntılı döneminde sarı kantaron bitkisini kullanarak daha sakin kalabilirler. Aynı zamanda kantaron bitkisi depresyon tedavisinde de kullanılır.
Uyku sorunu çekenlerin derin bir şekilde uyumasını sağlıyor.
Mide sorunları olan gastrit ve ülserin tedavisine yardımcı olur.
SARI KANTARON ÇAYI NASIL YAPILIR?
Malzemeler:
- 1 su bardağı kaynar su
- 1 tatlı kaşığı sarı kantaron
Yapılışı:
Bir su bardağı kaynatılmış sıcak suyun içerisine bir tatlı kaşığı sarı kantaronu ekleyin ardından demlenmesi için 10 dakika bekleyin. Daha sonra çayınızı süzerek içebilirsiniz.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!