Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Fatih Atmaca, bazı hastalıkların teşhisinin gözden yapılabildiğini, aneminin de bunlardan bir tanesi olduğunu söyledi. Demir eksikliği anemisinin Türkiye’de ve dünyada önemli bir sağlık sorunu olarak karşımıza çıktığına dikkat çeken Dr. Atmaca, demir eksikliği anemisinin erken teşhisinin büyük önem taşıdığını söyledi.

DERİDE FARK EDİLEBİLİR

“Aneminin en dikkat çeken belirtisi solukluktur. Solukluk, aneminin şiddetine bağlı olarak ilk olarak ağız ve göz kapağı içindeki deride fark edilebilir” diyen Dr. Fatih Atmaca, “Anemiyi anlamanın çok basit bir yolu var: Alt göz kapağınızı nazikçe aşağıya doğru çekin. Normalden daha solgun görünüyorsa; bu, Türkiye’de her iki kadından birini etkileyen anemi olduğunu gösterebilir” diye konuştu.

"HASTALIĞINIZ OLMASA BİLE KONTROLÜ İHMAL ETMEYİN"

Dr. Öğr. Üyesi Fatih Atmaca, “Ayrıca başka hastalıklar da gözden anlaşılabilir” dedi ve sözlerini şöyle sürdürdü: “Eğer karaciğerinizde herhangi bir sorun varsa; aynada gözlerinize baktığınız zaman gözlerin beyazının sarardığını görebilirsiniz. Gözlerinizde bu tarz herhangi bir değişiklik fark ederseniz, hekiminize başvurun. Glokom gibi durumları kontrol etmek için düzenli göz muayeneleri yapmak önemlidir. Yüksek tansiyon, diyabet ve bazı kanserler de yine bir göz hastalıkları uzmanı tarafından fark edilebilir. Hiçbir sağlık sorununuz olmasa bile her iki yılda bir göz muayenesi yaptırmayı ihmal etmeyin.”