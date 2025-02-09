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        Haberler Dünyadan Kanserle mücadele sırasında beyin ameliyatı geçiren Michael Bolton konserini iptal etmek zorunda kaldı

        Kanser nedeniyle beyin ameliyatı geçiren Michael Bolton konser veremeyecek

        Beyin kanseriyle mücadele eden Michael Bolton, bir yıl önce geçirdiği beyin ameliyatı sonrası tam olarak iyileşemedi. Ünlü şarkıcı, temmuz ayında vereceği ve tüm biletleri satılan konserini iptal etmek zorunda kaldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.02.2025 - 14:04 Güncelleme: 09.02.2025 - 14:04
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        Beyin ameliyatı sonrası konser iptal
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        Michael Bolton, kanserle mücadele ederken geçirdiği beyin ameliyatından sonra tam olarak iyileşemediği için yazın vereceği Londra konserini iptal etti.

        71 yaşındaki efsanevi müzisyenin sağlığına kavuştuktan sonra ilk olarak 5 Temmuz'da Londra'daki 20 bin seyirci kapasiteli O2 Arena'da sahne alması planlanmıştı.

        ABD'li sanatçı, Instagram'daki paylaşımında konserini iptal etmek zorunda kaldığını ve tüm biletlerin iade edileceğini duyurdu.

        Beyin tümörü teşhisinin ardından 2023'ün sonlarında acil olarak beyin ameliyatına alınan Michael Bolton; "Hepiniz bu konseri ne kadar sabırsızlıkla beklediğimi biliyorsunuz, ama ameliyattan sonra iyileşmeye devam ediyorum" diye yazdı.

        'When A Man Loves A Woman' şarkısıyla tanınan Michael Bolton, hayranlarına destekleri için teşekkür ederken şu ifadeleri kullandı: Geçen yılki tüm sevginiz ve pozitif enerjiniz için teşekkür ederim. Dünyadaki en destekleyici hayranlara sahip olduğum için çok minnettarım.

        Ocak 2024'te Bolton, kendisine beyin kanseri teşhisi konduğunu ve bu durumun acil ameliyat geçirmesini gerektirdiğini açıklamıştı.

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        #michael bolton
        #kanser
        #beyin ameliyatı

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