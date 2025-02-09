Michael Bolton, kanserle mücadele ederken geçirdiği beyin ameliyatından sonra tam olarak iyileşemediği için yazın vereceği Londra konserini iptal etti.

71 yaşındaki efsanevi müzisyenin sağlığına kavuştuktan sonra ilk olarak 5 Temmuz'da Londra'daki 20 bin seyirci kapasiteli O2 Arena'da sahne alması planlanmıştı.

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ABD'li sanatçı, Instagram'daki paylaşımında konserini iptal etmek zorunda kaldığını ve tüm biletlerin iade edileceğini duyurdu.

Beyin tümörü teşhisinin ardından 2023'ün sonlarında acil olarak beyin ameliyatına alınan Michael Bolton; "Hepiniz bu konseri ne kadar sabırsızlıkla beklediğimi biliyorsunuz, ama ameliyattan sonra iyileşmeye devam ediyorum" diye yazdı.

'When A Man Loves A Woman' şarkısıyla tanınan Michael Bolton, hayranlarına destekleri için teşekkür ederken şu ifadeleri kullandı: Geçen yılki tüm sevginiz ve pozitif enerjiniz için teşekkür ederim. Dünyadaki en destekleyici hayranlara sahip olduğum için çok minnettarım.

Ocak 2024'te Bolton, kendisine beyin kanseri teşhisi konduğunu ve bu durumun acil ameliyat geçirmesini gerektirdiğini açıklamıştı.