Kanserle mücadele eden Irmak Ünal, saçlarını kazıttı

4 yıldır Bali'de yaşayan oyuncu Irmak Ünal, meme kanseriyle savaşıyor. Yaklaşık 10 aydır hastalıkla mücadele eden Ünal, saçlarını kazıttığı anları sosyal medya sayfasından paylaştı.

Ünal, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: Bıraktık gitti... Bir yenilgiden değil, bir teslimiyetten. Olmakta olan kadına, koruduğum ışığıma... Bunu dramatik hale getirmedim; kutsal hale getirdim. Saçlar döküldü ama güçlendim. Bu bir güzellik meselesi değildi hiç bir zaman, bir arınma, bir ritüeldi. Yanımda kız kardeşim ve kızımla. Dağ gibi güçlü hissettim. Üç kuşak, sevgiyle birbirine bağlı, geçmişin tel tel akıp gidişine tanık olduk. Bazen şifa, tutunmakta değil, artık hizmet etmeyeni zarafetle bırakabilmekte gizli.

Cihan Ünal ve Türkan Şoray'ın kızları Yağmur Ünal, kardeşini bu mücadelesinde yalnız bırakmıyor.

