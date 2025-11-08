Habertürk
        Kanserle mücadele eden Irmak Ünal, saçlarını kazıttı - Magazin haberleri

        Kanserle mücadele eden Irmak Ünal, saçlarını kazıttı

        Meme kanseriyle mücadele eden oyuncu Irmak Ünal, saçlarını kazıttığı anları; "Bunu dramatik hale getirmedim; kutsal hale getirdim. Yanımda kız kardeşim ve kızımla. Dağ gibi güçlü hissettim" mesajıyla paylaştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.11.2025 - 15:45 Güncelleme: 08.11.2025 - 15:45
        Kanserle savaşıyor: Saçlarını kazıttı
        4 yıldır Bali'de yaşayan oyuncu Irmak Ünal, meme kanseriyle savaşıyor. Yaklaşık 10 aydır hastalıkla mücadele eden Ünal, saçlarını kazıttığı anları sosyal medya sayfasından paylaştı.

        Ünal, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: Bıraktık gitti... Bir yenilgiden değil, bir teslimiyetten. Olmakta olan kadına, koruduğum ışığıma... Bunu dramatik hale getirmedim; kutsal hale getirdim. Saçlar döküldü ama güçlendim. Bu bir güzellik meselesi değildi hiç bir zaman, bir arınma, bir ritüeldi. Yanımda kız kardeşim ve kızımla. Dağ gibi güçlü hissettim. Üç kuşak, sevgiyle birbirine bağlı, geçmişin tel tel akıp gidişine tanık olduk. Bazen şifa, tutunmakta değil, artık hizmet etmeyeni zarafetle bırakabilmekte gizli.

        Cihan Ünal ve Türkan Şoray'ın kızları Yağmur Ünal, kardeşini bu mücadelesinde yalnız bırakmıyor.

        Kanserle mücadelesini anlattı
        #ırmak ünal

