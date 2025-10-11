Irmak Ünal, kanser mücadelesini anlattı

4 yıldır Bali'de yaşayan Cihan Ünal ile Sabiş Kuzuoğlu'nun kızı, oyuncu Irmak Ünal, geçtiğimiz günlerde meme kanseriyle mücadele ettiğini duyurdu. Yaklaşık 10 aydır süren bu zorlu süreci ilk kez sosyal medyadan paylaşan oyuncu, yaşadıklarını takipçilerine aktardı.

"BENİ ÇOK ÜZEN DURUMLAR YAŞADIM"

Ünal paylaşımında şu ifadeleri kullandı; "4 senedir başka bir ülkede, iki çocuğumla beraber yaşıyorum. Zorlandığım dönemler, zorlandığım durumlar oldu. Öyle gördüğünüz gibi plajda kokonat suyu içmekle tabii ki geçmiyor. Ya da beş yıldızlı bir otelde kalıp tatil yapmaya da benzemiyor Bali’de yaşamak. Beni çok kıran, çok üzen durumlar yaşadım burada. Kendimi çok yalnız hissettiğim zamanlar oldu. Ama inanılmaz yeni dostlar da kazandım. Hayat zaten böyle rengarenk bir şey...

Bu olay başıma geldiğinde bunu kendi başıma, sessizce atlatmak istedim. Bu kararımdan da çok mutluyum. Çünkü itiraf ediyorum, çok karanlıktı. Hiç kolay değildi. Gülümsemelerin ardına saklanmadım. Gerçekten olduğum gibi yaşadım."

"BEN BUNU SAKLAMAK İSTEMİYORUM"

Zorlu sürecini gizlemeyi seçtiğini dile getiren Ünal, sözlerine şöyle devam etti; "Ben sadece hayatıma devam etmeyi bir amaç edindim. Geçenlerde artık tamam dedim; ben bunu saklamak istemiyorum, paylaşmak istiyorum, dönüştürmek istiyorum. 'Ben bu karanlığın içinden bir ışık yaratırım' dedim. İçim kan ağlarken spora gidiyor falan değildim. Sabah her tarafım ağrırken bile kendimi kaldırdım ve bu işin güzel tarafını görmeye çalıştım. Bir güçlü görünme çabasının ardına saklanmadım. Sadece olduğu gibi yaşadım. Hastalık sürecimi, ameliyatlarımı, tedavilerimi paylaşmamayı seçtim. Kimseyi üzmemeyi, kimseyi endişelendirmemeyi, bu enerjiyi kendime almamayı seçtim."

Yaşadığı sürecin ardından farkındalık yaratmak istediğini belirten oyuncu, erken teşhisin önemine dikkat çekti; "Sonra gördüm ki meme kanseri inanılmaz yaygın. Fark ettim ki erken teşhisle ilgili konuşmak, bu yaşadığım karanlığı bir anda aydınlığa çevirebilir. Belki bir kişinin dikkatini çekebilirim, belki bir kadının hayatını değiştirebilirim diye düşündüm." "BUNUNLA UZUN ZAMANDIR BARIŞIĞIM" Saçlarını kestirdiğini ve artık peruk takmadığını söyleyen Ünal, duygularını şu sözlerle ifade etti; "İtiraf etmeliyim ki bana çok iyi geldi. Çünkü ben peruklarla yaşıyordum; sorgulanmamak, çekiştirilmemek için… Şimdi çok rahatım. Saçlarım kısa ve bir süre böyle olacağım. Bununla uzun zamandır barışığım. Sizlerle de paylaştığım için daha da barıştım. Sizden çok güzel geri dönüşler aldım, çok beğendiğinizi söylediniz, teşekkür ederim." "O KADAR YALNIZ HİSSETTİM Kİ KENDİMİ" Yaşadığı süreci anlatırken en zor anlarından birini de paylaştı; "O hastanede bir anım var… Ameliyathaneye girerken tavana baktım, o kadar yalnız hissettim ki kendimi. Çocuklarıma mesaj attım çünkü ameliyat uzun sürecekti; beş buçuk saat sürdü. Aylarca sessizce yaşadım bunları. Yanımda olması gereken kişiler vardı ama birçok insan hayatımdan kayıp gitti. Kimi geri döndü, kimi o dönemde bana destek oldu. Korkunç karanlık, mutsuz günleri geride bırakıyorum. Ve sayenizde kendimi bugün çok iyi hissediyorum."

Fotoğraflar: Instagram