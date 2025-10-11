Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Irmak Ünal, kanser mücadelesini anlattı - Magazin haberleri

        Irmak Ünal, kanser mücadelesini anlattı

        Uzun süredir Bali'de yaşayan oyuncu Irmak Ünal, geçtiğimiz günlerde 10 aydır meme kanseriyle mücadele ettiğini açıkladı. Zorlu sürecini ilk kez paylaşan Ünal, "Bu karanlığın içinden bir ışık yaratırım"

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.10.2025 - 19:45 Güncelleme: 11.10.2025 - 20:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kanserle mücadelesini anlattı
        ABONE OL
        ABONE OL

        4 yıldır Bali'de yaşayan Cihan Ünal ile Sabiş Kuzuoğlu'nun kızı, oyuncu Irmak Ünal, geçtiğimiz günlerde meme kanseriyle mücadele ettiğini duyurdu. Yaklaşık 10 aydır süren bu zorlu süreci ilk kez sosyal medyadan paylaşan oyuncu, yaşadıklarını takipçilerine aktardı.

        "BENİ ÇOK ÜZEN DURUMLAR YAŞADIM"

        Ünal paylaşımında şu ifadeleri kullandı; "4 senedir başka bir ülkede, iki çocuğumla beraber yaşıyorum. Zorlandığım dönemler, zorlandığım durumlar oldu. Öyle gördüğünüz gibi plajda kokonat suyu içmekle tabii ki geçmiyor. Ya da beş yıldızlı bir otelde kalıp tatil yapmaya da benzemiyor Bali’de yaşamak. Beni çok kıran, çok üzen durumlar yaşadım burada. Kendimi çok yalnız hissettiğim zamanlar oldu. Ama inanılmaz yeni dostlar da kazandım. Hayat zaten böyle rengarenk bir şey...

        Bu olay başıma geldiğinde bunu kendi başıma, sessizce atlatmak istedim. Bu kararımdan da çok mutluyum. Çünkü itiraf ediyorum, çok karanlıktı. Hiç kolay değildi. Gülümsemelerin ardına saklanmadım. Gerçekten olduğum gibi yaşadım."

        REKLAM

        "BEN BUNU SAKLAMAK İSTEMİYORUM"

        Zorlu sürecini gizlemeyi seçtiğini dile getiren Ünal, sözlerine şöyle devam etti; "Ben sadece hayatıma devam etmeyi bir amaç edindim. Geçenlerde artık tamam dedim; ben bunu saklamak istemiyorum, paylaşmak istiyorum, dönüştürmek istiyorum. 'Ben bu karanlığın içinden bir ışık yaratırım' dedim. İçim kan ağlarken spora gidiyor falan değildim. Sabah her tarafım ağrırken bile kendimi kaldırdım ve bu işin güzel tarafını görmeye çalıştım. Bir güçlü görünme çabasının ardına saklanmadım. Sadece olduğu gibi yaşadım. Hastalık sürecimi, ameliyatlarımı, tedavilerimi paylaşmamayı seçtim. Kimseyi üzmemeyi, kimseyi endişelendirmemeyi, bu enerjiyi kendime almamayı seçtim."

        Yaşadığı sürecin ardından farkındalık yaratmak istediğini belirten oyuncu, erken teşhisin önemine dikkat çekti; "Sonra gördüm ki meme kanseri inanılmaz yaygın. Fark ettim ki erken teşhisle ilgili konuşmak, bu yaşadığım karanlığı bir anda aydınlığa çevirebilir. Belki bir kişinin dikkatini çekebilirim, belki bir kadının hayatını değiştirebilirim diye düşündüm."

        "BUNUNLA UZUN ZAMANDIR BARIŞIĞIM"

        Saçlarını kestirdiğini ve artık peruk takmadığını söyleyen Ünal, duygularını şu sözlerle ifade etti; "İtiraf etmeliyim ki bana çok iyi geldi. Çünkü ben peruklarla yaşıyordum; sorgulanmamak, çekiştirilmemek için… Şimdi çok rahatım. Saçlarım kısa ve bir süre böyle olacağım. Bununla uzun zamandır barışığım. Sizlerle de paylaştığım için daha da barıştım. Sizden çok güzel geri dönüşler aldım, çok beğendiğinizi söylediniz, teşekkür ederim."

        "O KADAR YALNIZ HİSSETTİM Kİ KENDİMİ"

        Yaşadığı süreci anlatırken en zor anlarından birini de paylaştı; "O hastanede bir anım var… Ameliyathaneye girerken tavana baktım, o kadar yalnız hissettim ki kendimi. Çocuklarıma mesaj attım çünkü ameliyat uzun sürecekti; beş buçuk saat sürdü. Aylarca sessizce yaşadım bunları. Yanımda olması gereken kişiler vardı ama birçok insan hayatımdan kayıp gitti. Kimi geri döndü, kimi o dönemde bana destek oldu. Korkunç karanlık, mutsuz günleri geride bırakıyorum. Ve sayenizde kendimi bugün çok iyi hissediyorum."

        Fotoğraflar: Instagram

        ÖNERİLEN VİDEO
        #ırmak ünal

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Filistin'i ve Filistinlileri selamlıyorum
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Filistin'i ve Filistinlileri selamlıyorum
        5'inci kattan düşen kadın hayatını kaybetti!
        5'inci kattan düşen kadın hayatını kaybetti!
        Trump Zelenskiy ile görüştü
        Trump Zelenskiy ile görüştü
        Bir kadın daha iş yerinde katledildi!
        Bir kadın daha iş yerinde katledildi!
        Papara'nın kurucusuna 28 yıla kadar hapis istendi
        Papara'nın kurucusuna 28 yıla kadar hapis istendi
        Trump'ın açıklaması, kripto piyasasını vurdu
        Trump'ın açıklaması, kripto piyasasını vurdu
        "Machaho Nobel Barış Ödülü'nü bana ithaf etti"
        "Machaho Nobel Barış Ödülü'nü bana ithaf etti"
        Sofya'da sonu zafer olsun!
        Sofya'da sonu zafer olsun!
        Başsavcılıktan Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni talebi
        Başsavcılıktan Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni talebi
        "G.Saray'ı daha iyi günlere taşımak istiyoruz"
        "G.Saray'ı daha iyi günlere taşımak istiyoruz"
        Nemlendirici kremler cildimizi nasıl nemli tutar?
        Nemlendirici kremler cildimizi nasıl nemli tutar?
        'Don Vito' lakaplı baron yurda getirildi!
        'Don Vito' lakaplı baron yurda getirildi!
        Türkiye'de Tip 1 diyabetli çocuk sayısı 30 bin
        Türkiye'de Tip 1 diyabetli çocuk sayısı 30 bin
        Hazineye ait araziyi satma vaadi... 80 milyon TL'lik vurgun!
        Hazineye ait araziyi satma vaadi... 80 milyon TL'lik vurgun!
        Arkadaşının boğazını kesen katil gerekçesini açıkladı!
        Arkadaşının boğazını kesen katil gerekçesini açıkladı!
        Gazzeliler dönüş yolunda
        Gazzeliler dönüş yolunda
        Kışın şifa deposu
        Kışın şifa deposu
        Fiyat etiketlerinde yeni dönem
        Fiyat etiketlerinde yeni dönem
        Saç dökülmesine bu yöntemlerle dur deyin!
        Saç dökülmesine bu yöntemlerle dur deyin!
        "İşte bu bizim hikâyemiz"
        "İşte bu bizim hikâyemiz"
        Habertürk Anasayfa