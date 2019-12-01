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New Jersey’de yaşayan 25 yaşındaki Jillian Hanson'a meme kanseri teşhisi konuldu. Zor günler geçireceğini düşünen Hanson, bu durumun üzerine üç yıldır beraber olduğu erkek arkadaşı Max Allegretti'ye kendisinden ayrılabileceğini söyledi.

Huffington Post'ta yer alan habere göre; Allegretti, “Jillian bana bunun zor olacağını, eğer bu durumla baş edemeyeceksem bunu ona hemen söylemem gerektiğini söyledi. Söylediği her şeyi göz ardı ettim" dedi.

BİR AN YALNIZ BIRAKMADI

Allegretti, iki yıl süren yoğun tedavi sırasında Hanson’u hiç yanlız bırakmadı. Kemoterapinin son gününde, 28 Şubat 2018 tarihinde Jillian'a evlenme teklifi etti.

Max Allegretti, Memorial Sloan Kettering Hastanesi’nde tedavi gören kız arkadaşı Jillian Hanson'a ailesinin, arkadaşlarının ve hemşirelerin huzurunda evlenme teklifi etti.

Jillian'a kanser tanısı konmadan önce evlenmekten bahsetmelerine rağmen, tedaviye odaklanmak için planlar bir kenara bırakılmıştı.

GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Erkek arkadaşının evlilik teklifi karşısında göz yaşlarını tutamayan Jillian Hanson, "Çok özel bir günde evlenme teklifi etmesine çok şaşırdım. Şimdi iki harika dönüm noktasını kutluyoruz, bu heyecan vericiydi" diye konuştu.

Hanson, hala ek tedaviler, testler ve tedavilerle karşı karşıya kaldığından evlenmek için maddi güçleri yeterli değildi. Ancak bazı düğün planlama şirketleri, çifte ücretsiz bir şekilde yardım edeceklerini duyurdu. Çift, yaşadıkları onca zorluğun ardından hayatlarını birleştirdi.